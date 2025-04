O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, inicia nesta quarta-feira (9) a implantação do sistema Fast Track (Via Rápida) no Pronto-Socorro, com o objetivo de reduzir filas e o tempo de espera para pacientes com condições menos graves, priorizando os casos de emergência.

Com esse modelo, pacientes sem risco imediato são direcionados a consultórios e salas de medicação específicas, permitindo que os profissionais de saúde concentrem esforços nos casos mais críticos. Também estão sendo implantadas faixas de sinalização, delimitando os pontos de atendimento, espera por medicação e realização e entrega de exames.

“A adoção do sistema Fast Track é um passo essencial para melhorar a eficiência do atendimento. Nosso objetivo é oferecer um serviço mais organizado, garantindo que os casos menos graves sejam resolvidos com rapidez, enquanto mantemos o foco nos pacientes que necessitam de cuidados urgentes. Com essa mudança, conseguimos otimizar os recursos, reduzir o tempo de espera e oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado à população”, avalia o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Estratégia no fluxo de pacientes

“A implantação do sistema Fast Track no nosso Pronto-Socorro reflete o compromisso com a inovação e a qualidade na assistência à saúde. Essa estratégia não só organiza o fluxo de atendimento, como também assegura que cada paciente receba o cuidado adequado no tempo certo, dos casos mais simples às emergências complexas. É um passo fundamental para oferecer um serviço mais ágil e eficiente à população”, afirma o diretor técnico do HM, José Carletti Júnior.

O novo sistema faz parte da implantação do Projeto Lean nas Emergências no Hospital Municipal, que visa eliminar desperdícios e tornar os fluxos mais contínuos. A iniciativa do Ministério da Saúde é viabilizada pelo Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde) e conta com consultoria do Hospital Sírio-Libanês.

“As mudanças são necessárias, e a expectativa é de que melhorem a experiência dos usuários e contribuam para um atendimento mais rápido e humanizado, além de ajudar na descompressão do Pronto-Socorro”, diz o diretor do Hospital Municipal, Ruy Santos.

“O Fast Track garante que pacientes com condições menos graves sejam assistidos com agilidade, enquanto mantemos o foco nas emergências. É um avanço que beneficia os pacientes e melhora a qualidade do serviço”, ressalta a gerente médica do HM, Dra. Marcella Pozetti. O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.