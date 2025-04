HM de Americana imuniza profissionais de saúde contra gripe

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, HM de Americana, iniciou nesta sexta-feira (4) a estratégia de vacinação contra a gripe direcionada a todos os profissionais de saúde da unidade. A ação utiliza a vacina trivalente, que oferece proteção contra as três principais cepas do vírus Influenza recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo duas do tipo A (H1N1 e H3N2) e uma do tipo B.

A iniciativa visa proteger os trabalhadores que estão na linha de frente no atendimento à população com o objetivo de reduzir o risco de transmissão para pacientes internados, muitos deles pertencentes a grupos de risco. A vacinação abrange desde médicos até enfermeiros e demais colaboradores.

“Nossos profissionais estão constantemente expostos a vírus respiratórios. Vaciná-los é uma medida de segurança tanto para a equipe quanto para os pacientes que atendemos, muitos com a saúde já fragilizada”, explicou o diretor técnico do Hospital Municipal, Dr. José Carletti Júnior.

HM de Americana e os profissionais de saúde

A estratégia de imunização no HM será realizada em várias etapas, com horários flexíveis. No primeiro dia, foram aplicadas 200 doses do imunizante.

“A imunização dos profissionais é uma etapa essencial da nossa estratégia contra a gripe. Ao protegermos quem cuida da população, fortalecemos a rede de atenção e evitamos a propagação do vírus dentro das unidades. Essa ação no Hospital Municipal reforça nosso compromisso com ambientes mais seguros para trabalhadores e pacientes”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

