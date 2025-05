O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, iniciou nesta segunda-feira (5) um treinamento especializado em ressuscitação cardiopulmonar (RCP), voltado a profissionais da saúde e funcionários administrativos. O objetivo é ampliar a preparação da equipe para agir de forma rápida e eficaz em casos de emergência.

“A RCP é uma técnica crucial, especialmente em casos de paradas cardíacas, onde cada segundo conta. O conhecimento e a habilidade de realizar manobras adequadas podem fazer a diferença entre a vida e a morte de um paciente. Portanto, é imprescindível que todos os integrantes da nossa equipe estejam capacitados e confiantes para agir em situações críticas”, destacou o cardiologista e diretor técnico do HM, Dr. José Carletti Júnior.

A capacitação é organizada pelo setor de Qualidade do hospital e ministrada pelo professor da FAM (Faculdade de Americana) Jonathan Trindade. Durante os treinamentos, os participantes aprendem desde a identificação dos sinais de alerta até a execução correta das compressões torácicas, ventilações de resgate e uso de desfibriladores externos automáticos (DEA), com base nas diretrizes internacionais mais atualizadas.

“Capacitar nossos profissionais para lidar com situações críticas é uma prioridade da Secretaria de Saúde. Iniciativas como esse treinamento de RCP reforçam nosso compromisso com a qualidade da assistência prestada e com a valorização das equipes que atuam na linha de frente. Estamos trabalhando continuamente para garantir que o atendimento prestado em nossa rede municipal seja seguro, eficiente e pautado nas melhores práticas”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Além das técnicas de suporte básico de vida, o curso aborda aspectos como comunicação sob pressão, trabalho em equipe e protocolos atualizados para atendimento em emergências. “Investir em treinamentos como esse não só eleva a qualidade do nosso atendimento, mas fortalece a segurança de toda a população que confia em nossos serviços”, completou o diretor geral do hospital, Ruy Santos.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.