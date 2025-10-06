O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, promoveu nesta segunda-feira (6) uma roda de conversa com gestantes voltada à prevenção do câncer de mama e ao incentivo ao autocuidado. A atividade integra a programação da campanha Outubro Rosa e foi conduzida pela coordenadora do eixo materno-infantil, Sarah Guimarães, que apresentou orientações sobre cuidados preventivos, autoexame e diagnóstico precoce.

“A gestação é um momento de muitas transformações, e é importante que as mulheres saibam que o cuidado com a saúde das mamas também faz parte desse processo. A informação é a principal ferramenta de prevenção”, destacou Sarah.

A psicóloga Alice Elias complementou o encontro abordando o impacto emocional e a importância de cultivar o autocuidado de forma integral. “Quando a mulher se conhece e se cuida, ela fortalece não só o corpo, mas também a mente e o vínculo com o bebê. O equilíbrio emocional é parte essencial da prevenção e da saúde como um todo”, ressaltou Alice.

O encontro, realizado pela Comissão de Humanização do HM, proporcionou um espaço de acolhimento e troca de experiências, reforçando o compromisso do hospital em promover ações de educação em saúde e conscientização entre as gestantes.

“O Outubro Rosa é um momento especial para reforçarmos a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, mas também para lembrar que o cuidado com a saúde deve estar presente em todas as fases da vida da mulher, inclusive na gestação. Iniciativas como essa, realizadas no Hospital Municipal, aproximam a informação das pacientes e fortalecem o vínculo entre a rede de saúde e as futuras mães”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

As rodas de conversa acontecerão durante todas as segundas-feiras do mês de outubro, dia em que as gestantes realizam exames de ultrassom no HM. Como parte da ação, todas as participantes receberam uma lembrancinha: um sachê de corações rosas com cheirinho de mamãe e bebê.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.