A Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, oferece às gestantes da rede pública a possibilidade de realizar partos humanizados em banheira, com foco no acolhimento, conforto e respeito à fisiologia do parto. O serviço, disponível para grávidas de baixo risco, é realizado em quartos PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto), equipados com banheiras obstétricas, monitoramento adequado e equipe multiprofissional capacitada. A estrutura foi uma das melhorias implantadas com a reforma da ala, entregue em 2024.

A coordenadora da Maternidade, Sarah Guimarães, explica que a proposta é oferecer um ambiente seguro e tranquilo para a gestante. “Essa iniciativa representa um importante avanço na oferta de alternativas seguras, acolhedoras e humanizadas, garantindo conforto e cuidado integral durante o trabalho de parto”, destaca.

A imersão em água morna auxilia no relaxamento muscular, reduz a percepção da dor e pode diminuir a necessidade de intervenções médicas. “A água cria um ambiente mais acolhedor, que respeita a fisiologia do parto e empodera a mulher nesse momento tão especial”, completa Sarah.

Para garantir a segurança do atendimento, os profissionais da unidade passaram por treinamentos e simulações práticas. O ambiente é preparado para dar suporte completo durante todas as fases do parto, com apoio de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos e doulas.

Experiência

A experiência da gestante Jéssica Carolina Dias da Silva ilustra os benefícios do parto na água. Ela deu à luz pequena Serena junto do seu companheiro Adriano, que também participou desse momento oferecendo todo apoio necessário.

“Fiquei muito feliz com a descoberta da gravidez, pois era meu sonho. Durante a gestação, procurei saber mais sobre o parto, o que me permitiu viver uma experiência positiva e respeitosa. Agradeço a Deus, à doula Meire Rosa, minha tia, e às fisioterapeutas que me apoiaram com massagens, exercícios e acolhimento. Meu parto ocorreu na banheira, como desejava, e foi marcado por carinho, paciência e cuidado da equipe”, conta Jéssica.

O serviço está disponível para gestantes de baixo risco que realizam o pré-natal na rede pública de saúde. Para ter acesso ao parto humanizado em banheira, é necessário manifestar o desejo durante as consultas e elaborar um plano de parto junto à equipe médica da Maternidade.

“A realização de partos humanizados em banheira na Maternidade do Hospital Municipal representa um grande avanço para a saúde pública de Americana. Estamos ampliando as opções de cuidado respeitoso e centrado na mulher, promovendo um nascimento mais acolhedor e seguro. Isso é resultado do nosso compromisso com a qualidade da assistência e com a humanização do parto”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A Maternidade do Hospital Municipal é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.