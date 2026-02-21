Com o objetivo de fortalecer a assistência e garantir a aplicação adequada dos protocolos clínicos, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realizou nesta quarta-feira (18) um treinamento online sobre dengue, voltado à coordenação e à equipe médica da unidade. A capacitação foi ministrada pelo Dr. Matheus Rosa e teve como foco o reforço dos protocolos e fluxos de atendimento, a atualização de condutas e o alinhamento das equipes quanto ao manejo adequado dos casos suspeitos e confirmados da doença.

“O objetivo é revisarmos os principais pontos do protocolo, reforçando critérios de classificação de risco, identificação de sinais de alerta e condutas indicadas para cada caso. Embora neste ano estejamos vivendo um cenário mais tranquilo em relação à dengue quando comparado ao ano passado, é fundamental permanecermos atentos e preparados”, destacou o médico.

A iniciativa integra as ações de capacitação permanente da instituição, reforçando o compromisso com a segurança assistencial e a excelência no cuidado prestado à comunidade.

A diretora técnica do HM, Dra. Eloisa Duzzi, ressaltou a importância da qualificação contínua das equipes. “A capacitação permanente é uma ferramenta essencial para mantermos a qualidade do atendimento. Mesmo em um cenário epidemiológico mais estável, precisamos estar alinhados, atualizados e vigilantes, garantindo um cuidado com resposta rápida e eficaz diante de qualquer mudança no perfil da doença. A padronização do atendimento é fundamental para garantir segurança e agilidade na assistência aos pacientes”, afirmou.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.