A Secretaria de Saúde de Nova Odessa recebeu nesta semana a doação de três novos aparelhos de ar-condicionado, que serão instalados no Hospital e Maternidade Municipal Dr Acílio Carreon Garcia. A doação foi viabilizada através de uma parceria entre empresários da cidade, que tiveram a sensibilidade de oferecer maior conforto aos pacientes e profissionais de Saúde do HMNO.

A doação foi feita pelos empresários Thiago Coradini, da Coradini Imóveis, Marcelo Gothe, da Gandu Empreendimentos, e Rodrigo Ribeiro, da Concreforti, que juntos se uniram para adquirir os aparelhos de ar-condicionado.

Secretário municipal de Saúde, o médico Lucas Bento recebeu pessoalmente os equipamentos e destacou o comprometimento e a sensibilidade dos empresários “em promover o bem-estar e conforto para a população que utiliza dos serviços do nosso Hspital”.

“Essa doação vai representar não apenas um conforto adicional para quem está internado ou passando por consultas e exames dentro do Hospital e Maternidade Municipal, mas também mais conforto para os profissionais que trabalham diariamente para salvar vidas”, relatou.

De acordo com o secretário, os aparelhos serão instalados em locais de grande circulação e permanência de pacientes no HMNO, como a sala de medicação de pacientes, que costumam ficar lá por um período mínimo após o início do atendimento, “para promover bem-estar e conforto aos atendidos pelo Hospital, promovendo uma qualidade maior aos serviços que são prestados por nossa dedicada equipe de profissionais de Saúde à população de Nova Odessa”.

“Além de todos esses benefícios, essa doação reforça a responsabilidade social dos empresários locais e fortalece a relação entre o setor privado e a comunidade, mostrando um compromisso com a Saúde Pública e o bem-estar da nossa população”, finalizou Lucas Bento.

Investimentos

Em um período de apenas 5 anos, de 2020 a 2024, os atendimentos médicos gratuitos prestados pela Rede Municipal de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa mais que dobraram, crescendo espantosos 104,9%. O total de consulta e procedimentos realizados por médicos na Rede Municipal subiu de 152.629 no primeiro ano da pandemia para 312.774 no ano passado.

Não por acaso, no mesmo período comparado, o investimento da Prefeitura em Saúde subiu de R$ 51,1 milhões em 2020 para R$ 87,3 milhões em 2024, um crescimento de R$ 36,2 milhões em cinco anos – o equivalente a +70,9%.

Além disso, no ano passado, a gestão do prefeito Cláudio Schooder e do vice-prefeito Alessandro Miranda investiu 31,0% do Orçamento Municipal Anual em Saúde Pública. É mais que o dobro do mínimo exigido pela Constituição, de 15%.

Entre os avanços, estão a reforma do próprio Hospital e Maternidade Municipal, a reforça e ampliação da Central de Ambulâncias 192, do piso térreo do Ambulatório de Especialidades, da UBS (Unidade Básica de Saúde) Centro, a criação do PAM (Pronto Atendimento Municipal) do Jardim Alvorada, do CRI (Centro de Referência em Infectologia), do CRESAM (Centro de Referência de Saúde da Mulher) e da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Municipal, entre outros.