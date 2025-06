Profissionais do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e da Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana se destacaram no congresso internacional Ganepão, realizado de 11 a 13 de junho, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Referência na área de nutrição e saúde na América Latina, o evento reuniu especialistas de todo o Brasil.

O estudo desenvolvido pela gerente médica Marcella Pozetti e pela nutricionista Andréia Rissati, intitulado “Rastreamento dos Pacientes Internados Elegíveis para Cuidados Paliativos no HM,” ganhou destaque ao ser apresentado a um seleto público de profissionais da saúde. O trabalho, que concorre a um prêmio na categoria, apresenta abordagens inovadoras para a identificação precoce de pacientes que podem se beneficiar de cuidados paliativos, enfatizando a importância de um atendimento acolhedor e focado na qualidade de vida.

“Nosso objetivo é assegurar que cada paciente receba o cuidado que merece antes mesmo de um quadro crítico se estabelecer. A identificação precoce é fundamental para melhorar a qualidade de vida”, destacou Marcella Pozetti.

O Ganepão promove anualmente a troca de experiências entre instituições de saúde, valorizando práticas inovadoras, estratégias de humanização e melhorias nos processos assistenciais.

Trabalho

Outro trabalho apresentado no congresso foi “Perfil Antropométrico de Pacientes em Quimioterapia na Unacon”, coordenado por Valeska Zanetti e Andréia Rissati.

“Estamos comprometidos com a melhoria da saúde da população. Esses reconhecimentos são fruto do esforço coletivo de uma equipe dedicada à excelência e à inovação”, ressaltou o diretor geral do HM e da Unacon, Ruy Santos.

“É motivo de orgulho ver os profissionais da nossa rede municipal reconhecidos em um congresso de tamanha relevância. Esses projetos refletem o compromisso da Prefeitura de Americana com a qualificação do atendimento e a valorização da ciência e da humanização na saúde pública. Parabenizo toda a equipe do Hospital Municipal e da Unacon por representarem tão bem a nossa cidade”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Unacon, sob gestão do Grupo Chavantes em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, reafirmam seu compromisso com a saúde da população, consolidando-se como referências em inovação e excelência no atendimento médico.

