O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, recebeu a doação de cobertores para os recém-nascidos internados na UTI Neonatal e na Maternidade. A arrecadação foi realizada por moradores do Condomínio Ipês Amarelos, sob coordenação da moradora Tatiane Olivato.

“Receber esse tipo de apoio nos fortalece e mostra o quanto a solidariedade pode transformar realidades dentro do ambiente hospitalar”, destacou a coordenadora do eixo materno-infantil, Sarah Guimarães.

As doações contribuem para oferecer mais conforto e acolhimento aos bebês que passam pelos primeiros momentos de vida em um ambiente hospitalar, muitas vezes afastados do contato físico com suas famílias.

“A sensibilidade e o gesto solidário dos moradores do Condomínio Ipês Amarelos são exemplos inspiradores do cuidado coletivo. Essas doações não apenas oferecem conforto físico aos nossos pequenos pacientes, mas também representam um abraço simbólico às famílias e à nossa equipe”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde de Americana.

