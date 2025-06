Profissionais da enfermagem do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, participam nesta semana de um treinamento sobre o reconhecimento precoce da sepse e a coleta adequada de hemocultura, com o objetivo de melhorar a resposta rápida a casos graves e salvar vidas.

A capacitação, organizada pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), destaca a importância da identificação ágil dos sinais de sepse e da coleta precisa de amostras de sangue, etapas fundamentais para o diagnóstico e a escolha do tratamento antibiótico.

A sepse é uma resposta extrema do corpo a uma infecção e pode causar danos a órgãos e levar à morte se não tratada rapidamente. Reconhecer sinais como febre, taquicardia e confusão mental permite a intervenção imediata.

“O tempo é fator determinante na sepse. Cada hora de atraso na administração de antibióticos aumenta significativamente o risco de morte. Por isso, treinar a equipe para agir com rapidez e segurança é essencial”, afirmou a enfermeira responsável pelo treinamento, Gabrielle do Carmo.

Hemocultura

A hemocultura é um exame laboratorial que permite identificar microrganismos no sangue. A coleta adequada é essencial para evitar contaminações, garantir um diagnóstico preciso e iniciar rapidamente o tratamento correto.

Durante a atividade, realizada nas alas do hospital, os profissionais revisaram critérios clínicos da sepse, técnicas de antissepsia e os procedimentos corretos para a coleta, com foco na redução da mortalidade e na efetividade dos protocolos já implantados.

“A sepse é uma das principais causas de morte hospitalar no mundo, e o reconhecimento precoce faz toda a diferença na sobrevida do paciente. Investir em conhecimento, protocolos atualizados e processos eficientes é fundamental para salvar vidas, e essa é a prioridade da nossa gestão”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O treinamento integra as ações contínuas do hospital para aprimorar a segurança do paciente e reforçar a qualificação da equipe assistencial.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.