O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, em Americana, abriram nesta quinta-feira (21) o processo seletivo para contratação de auxiliar de manutenção elétrica. O Edital 042/2025 estará com inscrições abertas até o dia 18 de setembro.

Para baixar o edital e fazer o cadastro do currículo:

– Acessar o site www.santacasachavantes.org

– No menu principal, clicar em “Transparência” e acessar o projeto “HMA, UNACON, UPA – Americana/SP – Contrato de Gestão n°001-23”

– Clicar em “Processo Seletivo para Colaboradores”

– Fazer o download do edital correspondente

– Cadastrar o currículo no link indicado no documento

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.