O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, em Americana, estão com processos seletivos abertos para os cargos de auxiliar de manutenção predial, auxiliar de manutenção elétrica, fisioterapeuta e assistente social.

O edital 026/2025, que contempla vagas para auxiliar de manutenção elétrica e fisioterapeuta, com atuação no HM, Unacon e UPA São José, tem inscrições abertas até quarta-feira, dia 14.

No caso específico do cargo de fisioterapeuta no Hospital Municipal, o prazo é o mesmo.

Já as inscrições para o cargo de auxiliar de manutenção predial, para as três unidades, seguem abertas até o dia 6 de junho.

Para acessar os editais e cadastrar o currículo:

Acesse o site www.santacasachavantes.org

No menu principal, clique em “Transparência” e acesse o projeto “HMA, UNACON, UPA – Americana/SP – Contrato de Gestão nº 001-23”

Clique em “Processo Seletivo para Colaboradores”

Faça o download do edital correspondente

Cadastre o currículo no link indicado no documento

O HM, a Unacon e a UPA São José são administrados pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.