Hoje: open de gin e entrada gratuita com DJ Lesbão na LOVE

Para aqueles que buscam uma experiência noturna alternativa, longe das grandes festas e badalações, a “Noite do Farol” na Sexta Infinita da Love Lounge oferece uma atmosfera vibrante e acolhedora. Localizado bem na divisa entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste, o evento promete ser uma celebração íntima da música e da liberdade.

Detalhes do Evento:

* Local: Love Lounge

* Endereço: Av. da Amizade, 146, Santa Bárbara d’Oeste

* Data e Hora: A partir das 22:00 até as 04:00

A noite será animada por uma seleção de DJs de Funk e Artistas do pagode que garantirão que a música nunca pare. Os participantes são convidados a “chegar cedo e fugir do SOLD OUT, aproveitando duas horas de open gin para todos. O evento é uma oportunidade perfeita para quem deseja desfrutar de uma noite cheia de energia, mas com um toque mais pessoal e livre das multidões.

Line-Up:

* 22h00: DJ Igor Vinicius

* 00h45: Alison W.

* 01h30: Virou Bagunça

* 02h00: LESBÃO

* 03h00: DJ Junnin SB

* 04h00: Encerramento

A Sexta Infinita é uma alternativa charmosa para os amantes da música e da noite que preferem um ambiente mais reservado e exclusivo. Marque na sua agenda e prepare-se para uma noite inesquecível!

Sobre o Local: O Love Lounge é conhecido por seu ambiente acolhedor e decoração inspiradora, proporcionando o cenário perfeito para uma noite fora do comum. Com uma programação que destaca talentos locais e regionais, o lounge se tornou um ponto de encontro para aqueles que apreciam uma boa música em um ambiente mais íntimo.

Uma alternativa para quem procura uma noite especial, longe do tumulto das grandes festas, e está ansioso por uma experiência única na região de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Venha viver uma noite onde a música e a liberdade são as verdadeiras estrelas.

