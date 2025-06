Home office em baixa, trabalhador busca novo 'encaixe'

Fim do home office leva milhões de brasileiros a pedir demissão, só em 2024, cerca de 8,5 milhões de trabalhadores pediram demissão por conta própria, um número recorde, segundo o Ministério do Trabalho.

Claudia Abdul Ahad, advogada trabalhista e sócia do escritório Securato & Abdul Ahad Advogados, comenta pro NM.

O mercado aquecido, sem dúvida, dá mais segurança para pedir demissão, afinal é mais fácil tomar a decisão de sair quando se sabe que existem outras oportunidades com mais ganhos, flexibilidade ou alinhamento aos valores do empregado.

Os setores mais afetados são:

(i) bares, restaurantes e hotéis: elevada rotatividade devido a jornadas noturnas e fins de semana, impossibilidade de home office, o que dificulta a retenção;

(ii) construção civil: alta dificuldade para manter equipes fixas, também afetada pela concorrência por mão de obra;

(iii) setor de serviços em geral impactado por longas jornadas e falta de equilíbrio entre trabalho e vida.

Minha recomendação para as empresas é apostar, sempre que possível, no modelo híbrido. E quando não for possível permitir o trabalho remoto ainda que parcialmente, é essencial deixar claro o porquê, e se possível, flexibilizar em demais questões, a exemplo de horário de início e término de expediente, se for cabível.

Mais dicas no home office

Regras claras, transparentes e aplicadas de forma isonômica são fundamentais para a criação de um ambiente organizacional seguro e saudável.

Os tratamentos desiguais e a falta de transparência criam mais atritos e desgastes do que o próprio modelo de trabalho em si. O modelo é apenas o cenário, o clima é construído pela cultura da empresa.

Claudia Abdul Ahad, advogada trabalhista e sócia do escritório Securato & Abdul Ahad Advogados

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP