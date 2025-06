Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (4) pela Polícia Militar por violência doméstica no bairro Jardim Danúbio Azul, em Sumaré. A vítima, uma mulher que já havia registrado boletim de ocorrência eletrônico no dia anterior, denunciou ter sido novamente ameaçada pelo ex-companheiro. Desta vez, com um pedaço de madeira em mãos.

Segundo o relato oficial, o suspeito a persegue com frequência e se intensificaram as ameaças. Após o chamado, os policiais se dirigiram até o endereço informado e colheram o depoimento da vítima. Ao realizar buscas pela região, os PMs localizaram o homem em um bar próximo. Ao notar a viatura policial, ele retornou para a frente da casa da mulher, aumentando o clima de intimidação.

Diante da situação de flagrante, os policiais conduziram o acusado até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sumaré, onde ele permaneceu à disposição da Justiça e a ocorrência segue sob investigação. “Esse tipo de comportamento evidencia o quanto é necessário fortalecer as políticas públicas de proteção à mulher e garantir uma resposta rápida das forças de segurança”, destacou um dos PMs envolvidos na ocorrência.

De acordo com informações do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento do Interior), a ação rápida foi fundamental para evitar o agravamento da situação e preservar a integridade da vítima. Os canais de denúncia e apoio às mulheres vítima de violência doméstica são o Disque 180 (Central de Atendimento à Mulher), Delegacia da Mulher de Sumaré, Guarda Civil Municipal (153) e Polícia Militar (190).