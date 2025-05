Funcionários do Metrô, na Estação São Bento, região central de São Paulo, usaram extintores para apagar as chamas que tomaram conta do corpo de um passageiro. Segundo as informações, o homem teria ateado fogo contra si mesmo.

A vítima estava viva até o momento em que foi colocada na maca para ser levada ao hospital.

Funcionários e passageiros agiram rapidamente para controlar o fogo. A vítima foi levada ao hospital e o caso está sob apuração.

Vídeo- Homem fogo metrô São Bento

