Policiais militares ainda relataram sinais de embriaguez no condutor de 30 anos

O que era pra ser um caso de acidente de trânsito com possível embriaguez ao volante na madrugada desta sexta-feira (30) em Sumaré resultou na prisão de um homem de 30 anos por porte ilegal de arma de fogo. Dentro do carro do condutor que se acidentou na Rua Rita de Oliveira, no Jardim Paraíso, foi encontrado por policiais militares um revólver calibre .38.

De acordo com informações do 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPMI), uma equipe foi acionada para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito, na qual um veículo GM/Corsa colidiu contra uma caminhonete estacionada. No local, durante a averiguação, foi localizado no interior do GM/Corsa um revólver calibre .38, contendo três munições intactas.

O condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez e não soube justificar a posse do armamento, razão pela qual recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico e, posteriormente, ao Instituto Médico Legal (IML) de Americana para a realização de exame de alcoolemia.

Em seguida, foi apresentado no Plantão Policial de Sumaré, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, permanecendo preso à disposição da Justiça. A arma e as munições foram devidamente apreendidas, além do acusado responder pelo possível crime de trânsito por dirigir embriagado.

Mulher é presa por agredir a namorada

Uma ocorrência de violência doméstica foi registrada na manhã desta quinta-feira (29) em uma residência no Jardim Conceição, em Sumaré. Uma jovem de 24 anos acabou presa em flagrante acusada de agredir a namorada, de 30 anos, além de persegui-la com uma faca.

A situação ocorreu na Rua Carlos Roberto Rocha, onde uma equipe da PM foi chamada para atender à ocorrência de agressão. No local, foi feito contato com a vítima, que apresentava escoriações pelo corpo, arranhões e hematomas em ambos os braços, relatando ainda que a autora, sua namorada, teria passado a persegui-la portando uma faca.

A acusada estava dentro do apartamento e negou as agressões, mas entregou voluntariamente à equipe a faca utilizada para ameaçar a vítima. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas à UPA Macarenko para atendimento médico e, posteriormente, à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para apresentação da ocorrência, onde a autora permaneceu presa à disposição da Justiça.

Tráfico

Houve ainda o registro de uma ocorrência por tráfico de drogas no Jardim Calegari na manhã desta quinta-feira (29). Durante patrulhamento em ponto conhecido na Rua Eng. Jaime Pinheiro Ulhôa Cintra, policiais militares visualizaram uma mulher entregando um objeto a um homem. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem de ambos. Com o homem, foi localizada uma porção de cocaína, tendo ele admitido, de imediato, que havia adquirido a substância da mulher.

Com a abordada, foi localizada uma bolsa contendo dinheiro e entorpecentes, sendo por ela confirmada a prática ilícita. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao 5º Distrito Policial, onde a autoridade policial elaborou Termo Circunstanciado por porte de drogas em desfavor do homem, que foi liberado, e Boletim de Ocorrência por tráfico de drogas em relação à mulher, de 49 anos, que permaneceu presa à disposição da Justiça.