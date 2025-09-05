Um caso de receptação foi registrado na noite de quarta-feira (3) no bairro 23 de Maio, em Nova Odessa. Um homem de 40 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal retirando peças de um veículo furtado em Americana.

Segundo informações da GCM, uma equipe em patrulhamento observou o acusado mexendo em um veículo marca Ford e modelo Fiesta na cor prata, que estava sem placas e com o capô aberto. Durante a abordagem, os guardas encontraram algumas ferramentas em posse do indivíduo, morador do Jardim Bela Vista.

A numeração do chassi do carro foi consultada e os GCMs constataram uma queixa de furto registrada no dia 30 de agosto, quando o veículo e diversos objetos foram levados de uma marmoraria em Americana. Questionado, o suspeito afirmou que estava ‘apenas’ retirando peças do automóvel.

Diante da situação, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial. A autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante do acusado pelo crime de receptação. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça, e o veículo foi restituído à vítima.