Caso no Jardim Amanda envolve criança de 11 anos com TEA (Transtorno do Espectro Autista)

Uma ocorrência de agressão e lesão corporal na manhã desta quarta-feira (21) no Jardim Amanda, em Hortolândia, teria como vítima uma criança de 11 anos diagnosticada com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Um homem de 51 anos é acusado pela ex-mulher de agredir a criança que pernoitou em sua residência. O caso foi registrado no 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPMI).

De acordo com informações, equipe policial foi acionada para atender a ocorrência de agressão. No local, foi feito contato com uma mulher, que relatou que seu ex-marido teria agredido o filho do casal, uma criança de 11 anos, diagnosticada com transtorno do espectro autista.

Segundo informado aos policiais militares, a criança havia pernoitado na residência do pai, situada do outro lado da via. E, ao retornar pela manhã, apresentava diversos hematomas na cabeça e nos braços, além de vestimentas com manchas de sangue.

A criança relatou à mãe que havia sido agredida pelo genitor. Em contato com o autor, que apresentava lesão em uma das mãos e vestígios de sangue nos pés, ele alegou aos PMs desconhecer a origem das lesões da criança e do sangue encontrado em seu corpo.

A vítima foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e, posteriormente, ao Hospital Mário Covas para avaliação médica. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Receptação

Na cidade de Sumaré houve o registro de ocorrências de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo na noite de quarta-feira (21). O primeiro caso aconteceu na Estrada Municipal Norma Marsom Biondo.

De posse de informações prévias sobre um caminhão aparentemente abandonado em uma chácara desabitada nas proximidades da estrada, equipes policiais foram ao local para averiguação. No local, foram visualizados dois indivíduos manipulando o veículo, havendo ainda dois automóveis estacionados nas proximidades.

Ao perceberem a aproximação policial, os indivíduos fugiram em direção a uma área de mata adjacente, sendo possível abordar apenas um deles. Em continuidade às diligências, após consulta veicular, foi constatado que o caminhão possuía registro de furto na cidade de Hortolândia.

Diante dos fatos, o indivíduo detido recebeu voz de prisão por receptação e foi conduzido ao Plantão Policial de Hortolândia, juntamente com os veículos envolvidos. A vítima do furto foi localizada e compareceu à unidade policial. Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.

Adulteração

E a outra ocorrência foi registrada na Avenida Emílio Bosco, no Jardim Morumbi, onde policiais militares visualizaram uma motocicleta com placa de confecção artesanal. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem. Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, mas na vistoria veicular, foi constatado que os caracteres identificadores do chassi estavam parcialmente suprimidos.

Questionado pelos PMs, o condutor informou que possuía a moto há cerca de um mês, alegando tê-la adquirido pelo valor de R$ 500,00. Diante dos fatos, a equipe conduziu o indivíduo ao Plantão Policial de Sumaré, onde a motocicleta permaneceu apreendida e o condutor permaneceu preso à disposição da Justiça.