Um homem foi detido pelo crime de violência doméstica na noite de segunda-feira (21) em Nova Odessa, depois de ameaçar de morte sua companheira. A ocorrência foi registrada na Rua Emygdio Pierozzi, no Jardim Marajoara. Policiais militares foram acionados para atender ao chamado de emergência e encontraram a vítima, segundo o Boletim de Ocorrência, visivelmente abalada.

De acordo com relato da mulher, o companheiro a agrediu fisicamente e afirmou que a levaria até a cozinha para matá-la com uma faca. A vítima também revelou que, em uma ocasião anterior, o agressor já havia a ameaçado com uma arma de fogo, supostamente escondida em um bar de sua propriedade localizado no bairro Jardim São Manoel.

Ao ser abordado pelos PMs, o suspeito admitiu possuir a arma e levou a equipe até o estabelecimento. Os agentes localizaram um revólver calibre 38, oxidado, escondido atrás do balcão do bar. Junto à arma foram encontradas 18 munições intactas do mesmo calibre, além de uma munição calibre 32.

O caso foi encaminhado ao Plantão Policial, onde o delegado confirmou a prisão em flagrante por violência doméstica. O agressor segue detido, à disposição da Justiça. A vítima foi acolhida e orientada sobre os procedimentos de proteção previstos na Lei Maria da Penha.