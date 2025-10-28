Aos PMs, suspeito teria admitido que atua como intermediador de fábrica clandestina de Monte Mor

Na tarde desta segunda-feira (27), a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de atuar como intermediador na venda de bebidas falsificadas no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. O acusado foi abordado no portão de uma residência, onde foram apreendidas quase 800 garrafas cheias.

Segundo informações da PM, agentes da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) visualizaram uma moto com chave no contato e aparelho de telefone celular pendurado no guidão estacionada em frente ao imóvel, na Rua Alexandre Ramos de Menezes.

E, ao se aproximarem, os PMs viram o homem sair da residência. Ele afirmou que era proprietário da moto, mas negou morar no local. O suspeito chegou a dizer que a casa era de um amigo, porém não soube informar o nome dele, o que levantou suspeitas.

Os policiais fizeram buscas no imóvel e encontraram 792 garrafas de bebidas cheias e outros 213 recipientes vazios. O homem admitiu que as bebidas eram falsificadas e contou que há três meses atua como intermediador — responsável por encontrar comprador e o intermediar o frete junto a uma fábrica clandestina de Monte Mor.

Ainda foram localizados lacres, caixas de papelão e algumas peças de motocicleta que o suspeito informou que eram suas. Conforme informações da PM, as peças comprovam a ligação do homem com a residência. As garrafas e os materiais foram apreendidos, enquanto o homem acabou preso e conduzido ao Plantão Policial de Sumaré.