Agressor estaria embriagado no momento da ocorrência, xingou a vítima e dificultou abordagem

Na noite desta terça-feira (14), um homem de 27 anos foi preso acusado de invadir a casa de sua ex-namorada e agredi-la, depois, em um bar em Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi registrado como violência doméstica no plantão policial do município.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o casal se separou há aproximadamente oito meses. Na ocasião, o rapaz teria ido até a casa da mulher, danificado o cadeado do portão e a porta de alumínio que dá acesso à lavanderia. Em seguida, teria furtado um carregador e saído para um bar próximo.

O relato é que a vítima o seguiu até o estabelecimento, onde acabou agredida com dois socos na região do rosto. A mulher ainda teria sido xingada pelo homem e, depois da agressão física, ela retornou à casa. Conforme o documento oficial, o atendimento médico foi recusado.

Ocorrência

Após um tempo na residência, a vítima percebeu que o rapaz teria voltado para o imóvel e, dessa maneira, acionou a Polícia Militar. O acusado teria resistido à abordagem policial e foi necessário usar força moderada, com algemas, para rendê-lo.

E ao ser questionado, disse aos PMs que tinha ido até a casa de um vizinho para buscar ferramentas, negando ter invadido a residência da ex-namorada e a agredido. No entanto, os policiais alegaram que o homem estava em estado visível de embriaguez e ‘não falava coisa com coisa’.

Diante de toda a situação constatada, a mulher solicitou medida protetiva em caráter de urgência, conforme garante a lei em vigor. Já oo plantão policial, o homem acabou preso e ficou à disposição da Justiça.