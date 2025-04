A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), da Polícia Civil de Americana, prendeu nesta terça-feira (29) um manobrista de 35 anos, de origem boliviana, acusado de traficar drogas no bairro São Fernando, em Santa Bárbara. Com ele foram apreendidos 8 quilos de drogas (crack, cocaína e maconha), além de R$ 2.857,00 em dinheiro, três balanças de precisão e um aparelho de telefone celular.

A “Operação Bolivar” foi realizada após investigações que desarticularam um laboratório de refino de drogas no São Fernando. As apurações desenvolvidas pelos agentes constataram que cidadãos de nacionalidade boliviana vinham até o endereço do laboratório, na Rua Antonio Miranda Filho, e expeliam grande quantidade de pasta base de cocaína trazida no estômago. A partir deste momento, a pasta base era derretida e prensada em tijolos de um quilo.

Na data, o investigado responsável pelo laboratório – apelidado de “Gordão do Areião” – foi preso em flagrante. Durante as buscas no imóvel que era utilizado para o refino da droga, foram localizados sete tijolos crack pesando 6,3 quilos, 1 quilo de pasta base fracionada em diversas porções em formato de supositório, além de 400 papelotes de cocaína embaladas industrialmente, 80 porções de crack já embaladas para venda, 63 porções de maconha do tipo “Colômbia” e seis porções de crack embaladas em ziploc.

Os agentes da Dise também localizaram R$ 2.857,00 em cédulas trocadas, três balanças de precisão, um caderno com anotações contábeis, um celular e a certidão de nascimento do indiciado que estava guardada entre os entorpecentes. Durante a execução da operação, houve apoio de policiais militares da 2ª Cia, que auxiliaram na captura do investigado. A ocorrência foi direcionada para a Dise de Americana, onde o delegado responsável tomou ciência dos fatos e reforçou a voz de prisão em flagrante.