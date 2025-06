Na madrugada deste domingo (22) um homem de 33 anos foi preso em flagrante após invadir o apartamento da ex-companheira, grávida de oito meses, e ameaçá-la de morte. O caso ocorreu no Jardim Bom Retiro, em Sumaré, A mulher estava em casa com o filho de 7 anos, que escapou do imóvel e pediu socorro aos vizinhos.

De acordo com informações da Polícia Militar, o agressor teria pulado a sacada para acessar o imóvel. Em estado de surto, passou a quebrar móveis e ameaçar a mulher, exigindo a retomada do relacionamento. O homem, que seria usuário de drogas, foi contido por moradores do condomínio até a chegada da polícia.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que já havia solicitado uma medida protetiva de urgência anteriormente, mas desistiu da ação ao descobrir a gravidez, fruto do relacionamento com o agressor. A polícia civil autuou o suspeito por violência doméstica, ameaça e violação de domicílio. O indiciado foi encaminhado à cadeia pública, onde aguardava audiência de custódia.

Em Sumaré, a DDM atende casos de ameaça, agressão, estupro e demais formas de violência de gênero. A denúncia pode ser feita anonimamente pelo 180 ou diretamente na unidade policial.