Junto de Hortolândia, município registrou casos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de uso restrito e furto

O 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou, entre a tarde de quinta-feira (18) e a madrugada de sexta-feira (19), três ocorrências diferentes envolvendo tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e furto qualificado, nas cidades de Hortolândia e Sumaré.

Na madrugada de sexta-feira (19), a Polícia Militar foi acionada para averiguar denúncia de um homem armado no interior de um bar no bairro Jardim Maria Antônia, em Sumaré. No local, o suspeito foi abordado e, durante a busca pessoal, os policiais localizaram uma pistola Glock calibre 9 mm, com carregador, além de sinais de embriaguez. O homem resistiu à abordagem e tentou fugir, mas foi contido. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao Plantão Policial de Sumaré, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Ainda na cidade, na noite de quinta-feira (18), um homem foi preso após invadir o 5º Distrito Policial, no Jardim Ipiranga. Segundo a PM, o indivíduo pulou o muro da unidade policial e arrombou uma porta para ter acesso ao interior do prédio. Ele foi abordado no momento em que tentava deixar o local e estava em posse de aparelhos celulares, um canivete e dinheiro em espécie provenientes de apreensões da própria delegacia. O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Hortolândia

Em Hortolândia, durante patrulhamento pela Estrada Municipal Theodor Condiev, na Avenida Thereza Ana Cecon Breda, policiais abordaram um veículo Fiat Punto já conhecido por envolvimento anterior com o tráfico de entorpecentes. Na vistoria veicular, foram encontradas munições de calibre .40 sob o banco do passageiro e, no porta-malas, uma caixa com embalagens comumente utilizadas para o acondicionamento de drogas.

Conforme informações do 48º BPMI, o passageiro assumiu a posse do material e informou que havia retirado os itens de um apartamento no Condomínio Lótus. No imóvel indicado, os policiais localizaram mais embalagens, entorpecentes, munições e dinheiro em espécie. Houve a apreensão de 1,096 kg de maconha, 0,012 kg de crack, 0,016 kg de cocaína, 11 munições calibre .38, 12 munições calibre .40, 40.000 eppendorfs vazios, duas balanças de precisão, R$ 70,00 e um celular. O passageiro permaneceu preso, enquanto o condutor do veículo foi liberado após prestar esclarecimentos.