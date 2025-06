Homem morre em tiroteio com a polícia após abordagem

Um homem morreu em um tiroteio com a polícia após uma abordagem na noite desta terça-feira (25). O tiroteio aconteceu por volta das 22h, quando uma equipe do 10º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) realizava patrulhamento pelas ruas de Sumaré.

Os policiais avistaram um carro com características semelhantes a um que havia sido roubado e que havia o alerta. Segundo a PM, os ocupantes não obedeceram à ordem de parada, iniciando uma tentativa de fuga pelas ruas do Jardim Bela Vista.

Durante o acompanhamento, o carro bateu em uma anilha de concreto e acabou tendo que parar. Um dos suspeitos desembarcou e tentou fugir a pé.

Homem teria saído atirando

Na sequência, outro rapaz teria saído do carro armado e efetuado um disparo contra os policiais, que revidaram.

O homem foi baleado e desarmado no local. O socorro médico foi acionado e o homem chegou a ser levado à UPA, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Sumaré e apresentada pela 1ª Companhia do 48° BPM/I. As apreensões foram:

• 01 Revolver Cal .38 Taurus;

• ⁠03 Munições Cal .38 intactas e 02 Cápsulas;

• ⁠01 Veículo Renault/Sandero produto de roubo.

