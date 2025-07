O homem que pôs fogo na casa onde moravaa no bairro São Fernando em Santa Bárbara d’Oeste acabou morrendo carbonizado esta quarta-feira.

John Aparecido de Prado, de 42 anos, pôs fogo na casa e a família chamou o corpo de bombeiros e a polícia militar para tentar apagar o incêndio e resgatá-lo.

A informação inicial ainda nesta quarta era de que haviam reféns mantidos no local pelo homem que seria mesmo morador. Pessoas que passavam pelo local relataram que o homem chegou a subir no telhado da casa e teria arrancado algumas telhas.

Resenha dos Bombeiros sobre o resgate do homem

CB acionado para ocorrência em residência do tipo cortiço com área de 15 m². Quando da chegada das equipes do CB a moradia já se encontrava tomada pelas chamas. Foi encontrada uma vítima, morador do local, carbonizada.

Familiares informaram que este era dependente químico. Não foi possível indicar a causa inicial do fogo. O incêndio foi extinto e o local deixado em segurança. Policiamento acionado para providências. Gerado vulto.

