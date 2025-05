Homem preso admite roubo de R$ 45 mil em joalheria de Sumaré

A Polícia Civil prendeu temporariamente um homem acusado de participação em um assalto no dia 30 de abril a joalheria dentro de um supermercado em Sumaré. A prisão foi realizada por equipes da Guarda Civil Municipal em uma residência de Nova Odessa.

Segundo informações da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, o suspeito confessou envolvimento no roubo, de aproximadamente R$ 45 mil em joias de ouro 18 quilates.

O relato é que o suspeito teria agido em parceria com outro homem, ainda não identificado, e contou com apoio logístico de um terceiro envolvido, responsável por fornecer a arma e a motocicleta usadas no crime. No interrogatório feito pela Polícia Civil, o segundo investigado negou ter participado diretamente do assalto, mas confirmou ter emprestado dinheiro a um dos autores e mencionado a intermediação de membros de uma facção criminosa na cobrança da dívida.

Ambos os homens tiveram a prisão temporária decretada pelo período de 30 dias. O pedido foi encaminhado ao Poder Judiciário da Comarca de Sumaré e aguarda avaliação. A arma usada no crime, um revólver calibre .22, ainda não foi localizada. As investigações prosseguem para esclarecer todo o caso e responsabilizar os envolvidos.

O crime do homem

Conforme o boletim de ocorrência, o assaltante entrou na joalheria por volta das 18h45 no dia 30 de abril, ameaçou o funcionário com frases de intimidação e exigiu que as joias fossem colocadas em um saco de lixo. Depois de recolher colares, pulseiras, brincos e pingentes em ouro (avaliados em R$ 45.706,99), o acusado teria fugido devagar antes da chegada da Polícia Militar. Câmeras de segurança registraram toda a ação e auxiliaram na identificação dos suspeitos.

