Na noite desta terça-feira (25), um homem morreu após trocar tiros com policiais do 10º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em Sumaré. A ação ocorreu por volta das 22h durante um patrulhamento de equipe do Baep no bairro Jardim Bela Vista.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe avistou um veículo com características semelhantes a um carro roubado, já com alerta ativo. Os ocupantes desobedeceram à ordem de parada e iniciaram fuga pelas ruas da região. Na perseguição, o veículo colidiu contra uma anilha de concreto e precisou parar. Um dos suspeitos tentou fugir a pé e outro homem saiu armado do carro, disparando contra os policiais.

Conforme relatos, os policiais revidaram e o suspeito foi baleado. Já desarmado, ele recebeu atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Sumaré e conduzida pela 1ª Companhia do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior). Na ação, foram apreendidos um revólver calibre 38 Taurus, três munições intactas e duas cápsulas deflagradas, além de um veículo Renault Sandero (produto de roubo).

Acidente mobiliza equipes

Um acidente de trânsito foi registrado no início da noite desta quarta-feira (25) na Estrada Municipal Teodor Condiev, em Sumaré. A colisão aconteceu na altura do km 2,5 e envolveu um veículo marca GM modelo Corsa e uma motocicleta com dois ocupantes.

A Polícia Municipal, uma viatura da SMMUR (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) e uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local para prestar os socorros necessários. O motorista do automóvel foi levado pela Polícia Militar até a Delegacia de Polícia, enquanto o condutor e o passageiro da moto foram socorridos pelas equipes do Samu. Até o momento do fechamento da reportagem, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos ocupantes da motocicleta.