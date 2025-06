Honda anuncia novos investimentos e abre 250 vagas em Sumaré

A Honda Automóveis do Brasil iniciou o processo de contratação de 350 colaboradores efetivos para complementar o segundo turno de produção de suas fábricas de automóveis, localizadas nas cidades de Itirapina e Sumaré. A medida reforça o compromisso da empresa com o país e está alinhada ao plano de investimento de R$ 4,2 bilhões anunciado no último ano.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O processo seletivo terá início em julho e os novos colaboradores serão admitidos entre os meses de setembro e outubro de 2025 para a etapa de treinamento. Com isso, a Honda busca fortalecer sua estrutura fabril para atender à crescente demanda por seus produtos. Cerca de 250 vagas serão destinadas à fábrica de Itirapina e 100 para Sumaré.

Desde abril de 2024, o segundo turno de produção opera parcialmente. Com os dois turnos completos, a partir de dezembro de 2025, a Honda espera aumentar o volume de produção em 20% ao ano.

“A complementação do segundo turno de produção representa mais um passo importante dentro do nosso plano de investimento e reforça nossa confiança e compromisso com o Brasil e com os brasileiros, com os empregos que geramos e inovações que agregamos ao mercado”, afirma Arata Ichinose, Presidente da Honda Automóveis do Brasil.

O investimento de R$ 4,2 bilhões foi anunciado pela empresa em abril de 2024 e será realizado até 2030, contemplando diversas frentes, como: a produção local da nova geração do WR-V – que chegará em novembro; o lançamento da exclusiva tecnologia híbrido flex no mercado brasileiro e o aumento do volume de produção.

A fábrica de Itirapina concentra toda a produção de automóveis Honda no país desde 2022 e foi projetada com foco em eficiência energética, sustentabilidade e produtividade. A unidade de Sumaré se consolida como um centro estratégico para o negócio e continua produzindo o conjunto de motores, além dos processos de Injeção e Pintura Plástica e Ferramentaria.

A produção dos automóveis Honda ainda conta com energia elétrica 100% limpa

proveniente do parque eólico da marca – Honda Energy – localizado no Rio Grande do Sul. O parque está em operação há 10 anos e toda energia elétrica limpa gerada pela Honda Energy abastece a produção das fábricas de Itirapina e Sumaré, no interior de São Paulo, e já possibilitou que mais de 1 milhão de automóveis da marca fossem fabricados no país com energia renovável.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado