Horóscopo de Julho: saiba o que esperar com base no seu ascendente

Julho chega com movimentações astrológicas intensas, incluindo a entrada de Urano em Gêmeos, Saturno e Netuno retrógrados e a segunda temporada de Mercúrio Retrógrado do ano, desta vez no signo de Leão.

De acordo com o site e APP Astrolink, a energia do mês pede revisão, reconciliações e uma nova abordagem para os relacionamentos e a forma como você se comunica com o mundo. Confira o que tudo isso pode significar para o seu ascendente:

Ascendente em Áries

Julho marca o início de uma longa jornada de mudanças na forma como você aprende e se comunica. A entrada de Urano em Gêmeos trará mais afinidade com ideias inovadoras e novos meios de troca de informação. Prepare-se também para um período mais sensível: Saturno e Netuno retrógrados te convidam a rever suas responsabilidades e emoções. A temporada de Mercúrio Retrógrado em Leão pode ressuscitar antigos desentendimentos, criando espaço para reconciliações. No fim do mês, a Lua Nova em Câncer sugere renovações no ambiente doméstico.

Ascendente em Touro

O céu de julho pede que você explore novas formas de se expressar, resgatando talentos e prazeres esquecidos. A partir da segunda semana, surgem boas oportunidades financeiras. Esteja atenta! O foco também recai sobre sua segurança pessoal e conforto. O momento é ideal para investir em si mesma e valorizar o que te traz estabilidade.

Ascendente em Gêmeos

Julho é um convite ao autoconhecimento e à autenticidade. Observe como você vem expressando suas emoções e ideias. Pensamentos negativos devem ser substituídos por afirmações que nutram sua confiança. O autocuidado será essencial para manter o equilíbrio. Com Vênus e Urano em destaque, surpresas no amor podem acontecer, principalmente se você estiver solteiro.

Ascendente em Câncer

A entrada de Urano em Gêmeos inaugura um ciclo mais introspectivo. Ouvir seu mundo interior será essencial para compreender o que precisa ser mudado. A segunda metade do mês impulsiona sua vida financeira e sugere novos começos: a Lua Nova em Leão pode ser o gatilho para investimentos de longo prazo ou decisões que melhorem sua saúde financeira.

Ascendente em Leão

Mudanças à vista: nas amizades, no visual e nas atividades sociais! A energia do mês é de renovação. Mercúrio Retrógrado neste signo exige mais atenção às palavras para evitar conflitos e mal-entendidos. Use essa pausa cósmica para repensar decisões. A Lua Nova em Leão, no fim do mês, reforça seu poder pessoal para traçar novas metas.

Ascendente em Virgem

É hora de refletir sobre sua carreira e seus verdadeiros desejos. O que ainda te prende e o que precisa ser mudado? Permita-se sonhar mais alto. Cuidar da saúde mental também será indispensável para manter o equilíbrio entre sonho e realidade. Escute seu corpo e desacelere sempre que necessário.

Ascendente em Libra

Julho promete expansão pessoal. Viagens, estudos e novas experiências estão favorecidos. No entanto, Saturno e Netuno retrógrados pedem mais clareza nos seus compromissos afetivos. É um bom momento para alinhar expectativas e fortalecer laços. No campo social, encontros casuais podem trazer leveza e inspiração.

Ascendente em Escorpião

Finanças compartilhadas e decisões em conjunto ganham destaque. Planejamentos familiares ou profissionais devem ser revistos com cuidado — especialmente durante Mercúrio Retrógrado. A comunicação pode enfrentar obstáculos, então prefira clareza. Práticas espirituais e terapias também estão favorecidas. Saturno retrógrado no dia 13 sugere um tempo de pausa e reflexão.

Ascendente em Sagitário

O mês será dinâmico, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Urano em Gêmeos ativa mudanças nos relacionamentos: algumas parcerias se fortalecem, outras podem se encerrar. Com Saturno e Mercúrio retrógrados, a comunicação pode ficar mais difícil, por isso revise acordos e planos com calma. A Lua Nova convida a fazer planos mais conectados com seu propósito.

Ascendente em Capricórnio

Julho traz ares de recomeço. A entrada de Urano em Gêmeos estimula novos hábitos e formas de viver o dia a dia. Questões ligadas ao controle nas relações podem surgir — aproveite para refletir sobre como você lida com o poder nas interações. Mercúrio e Saturno retrógrados pedem mais pausa e organização. A Lua Nova em Câncer favorece boas conexões afetivas.

Ascendente em Aquário em julho

Urano em Gêmeos traz leveza aos relacionamentos e ativa a criatividade. Este pode ser o momento ideal para explorar formas menos convencionais de viver o amor. Mudanças repentinas e ideias originais vão marcar o mês e podem ser extremamente positivas se você estiver aberta a elas. A Lua Nova destaca suas parcerias e Mercúrio Retrógrado pede mais organização e introspecção. Se puder tirar uns dias para descansar, melhor ainda!

Ascendente em Peixes

Transformações ligadas à família e ao estilo de vida estão a caminho. Mudanças de casa ou rotina podem acontecer de forma inesperada, exigindo flexibilidade. O final do mês favorece seu destaque profissional e traz chances de assumir novos projetos. Ao mesmo tempo, o céu indica uma fase para cuidar do corpo e da mente, adotando hábitos mais saudáveis.

