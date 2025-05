Horta da Lelê faz nova parceria ainda + sustentável

O projeto Horta da Lelê, de Americana, apresentou esta semana uma nova parceria ainda no caminho de ser ainda mais sustentável.

Agora somos parceiros da Biopackaging, uma empresa paraguaia que compartilha nosso compromisso com a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Essa parceria vem para fortalecer ainda mais a educação ambiental nas escolas do Paraguai.

Estivemos na Cidade Del Este no começo do mês e fechamos a parceria.

Juntos, vamos cultivar um futuro mais sustentável