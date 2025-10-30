Formação pelo Projeto CozinhaAlimento será na Escola Comunitária da Prefeitura, nos dias 6e 7/11

A Prefeitura de Hortolândia está com inscrições abertas para o “Curso Receitas de Natal”, do Projeto CozinhaAlimento. Durante a formação, os inscritos poderão aprender receitas tradicionais da noite de ceia como: caponata, farofas, arroz com manga, risoto de maçã, bolo de frutas secas, roscas de natal, panetones artesanais, entre outras.

A formação, de 14 horas/aula, acontecerá nos dias seis e sete de novembro, em dois períodos, com direito a intervalo: pela manhã, das 9h às 12h, e à tarde, das 13h às 17h. As aulas serão na Cozinha Escola, localizada na Avenida Osvaldo de Souza, 325, no Jd. Novo Ângulo.

Há 25 vagas disponíveis e, segundo a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, as inscrições se estenderão até a próxima segunda-feira (03/11) ou enquanto houver vaga.

O Departamento de Segurança Alimentar reforça que o curso não inclui o fornecimento de refeições completas (café da manhã, almoço ou lanche da tarde). Serão oferecidas apenas pequenas degustações das receitas preparadas em aula. O intervalo de uma hora (das 12h às 13h) é destinado para que o aprendiz possa almoçar em sua residência ou local de sua preferência, retornando às 13h para as atividades da tarde.

Confira abaixo os critérios para inscrição:

– Ter idade a partir de 16 anos;

– Ser morador de Hortolândia;

– Ter disponibilidade para participar dos dois dias inteiros;

– Não ter participado de algum curso nos últimos 3 meses.

Para participar, basta clicar neste link (veja instruções abaixo). Ter conta no portal gov.br, do Governo Federal, auxiliará na hora da inscrição. Em caso de dúvida, entre em contato pelo telefone (19) 3845-6630 ou pelo WhatsApp (19) 99976-6799 para receber orientações.

Veja abaixo o passo a passo para se inscrever:

1. Clicar no link https://facil.hortolandia.sp.gov.br/login

2. Entrar com gov.br

3. Preencher os dados pessoais solicitados

4. Clicar em serviços 156

5. Selecionar a opção “Cozinha Escola Comunitária – Curso de Culinária e Alimentação Saudável”, Sub Serviço “CREAN Unidade Novo Ângulo”

6. Ler os critérios dos cursos

7. Preencher na descrição o nome do curso que deseja se inscrever, especificar o objetivo do curso, exemplo: empreender, aprimorar alimentação ou qualificar-se para o mercado de trabalho

8. Anexar RG ou CNH e comprovante de endereço e enviar

9. Acompanhar o processo de inscrição no sistema, pois se tiver alguma pendência será enviada devolutiva por meio do sistema

10. O sistema enviará SMS e/ou e-mail quando houver retorno com informações ou solicitações, caso haja alguma pendência.