Formações gratuitas são opções divertidas e instrutivas para crianças e jovens nas férias

Em busca de uma atividade instrutiva e divertida para crianças e jovens nas férias de janeiro? Pois a Prefeitura de Hortolândia tem. São as “Oficinas de Recreação: brincando e aprendendo: alimentação saudável nas férias”, organizadas pelo Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

Com carga horária de duas horas/aula, as oficinas são voltadas a crianças e jovens, a partir dos cinco e até os 16 anos de idade, moradores de Hortolândia. Entre as ações previstas estão:

Apresentação lúdica sobre os tipos de alimentos e seus graus de processamento;

Jogo do semáforo;

Painel interativo sobre açúcar escondido em produtos industrializados;

Atividade artística “meu prato saudável”;

Momentos de conversa, interação e aprendizagem em família.

As inscrições já estão abertas, a partir desta segunda-feira (08/12), até o dia 11 de janeiro ou enquanto houver vaga. Confira os critérios para participar:

Ter um responsável acompanhando e participando durante toda a atividade;

Ser morador de Hortolândia.

Há 15 vagas disponíveis. Serão disponibilizadas, ao todo, seis oficinas que acontecerão entre os dias 12 e 28 de janeiro de 2026, no período da tarde, das 14h às 16h, na Cozinha Escola da Prefeitura, localizada na Avenida Osvaldo de Souza, 325, no Jardim Novo Ângulo.

As inscrições devem ser feitas, de forma remota, por meio deste link. Ter conta na plataforma gov.br, do Governo Federal, auxilia na inscrição. A confirmação da inscrição será feita entre os dias 05 e 09 de janeiro.

Veja abaixo a data das oficinas:

12/01/2025 – faixa etária: 5 a 10 anos; 14/01/2025 – faixa etária: 11 a 16 anos; 19/01/2025 – faixa etária: 5 a 10 anos; 21/01/2025 – faixa etária: 11 a 16 anos; 26/01/2025 – faixa etária: 5 a 10 anos; 28/01/2025 – faixa etária: 11 a 16 anos.

Confira também o passo a passo para se inscrever:

1. Clicar no link: https://facil.hortolandia.sp.gov.br/login

2. Entrar com gov.br

3. Preencher os dados pessoais solicitados

4. Clicar em serviços 156

5. Selecionar a opção “Cozinha Escola Comunitária – Curso de Culinária e Alimentação Saudável”, Sub Serviço “CREAN Unidade Novo Angulo”

6. Ler os critérios dos cursos

7. Preencher na descrição o nome do curso que deseja se inscrever, acrescentar o nome completo da criança/adolescente e idade

8. Levar no dia documento de identidade e comprovante de endereço

9. Acompanhar o processo de inscrição no sistema, pois se tiver alguma pendência será enviada devolutiva por meio do sistema

10. O sistema enviará SMS e/ou e-mail quando houver retorno com informações ou solicitações, caso haja alguma pendência.