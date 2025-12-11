Com apoio da Guarda Municipal, a PM deteve uma mulher com arma de fogo e outra por tráfico

A Polícia Militar realizou duas ações contra criminalidade nesta quarta-feira (10) em Hortolândia, que resultaram na apreensão de arma, munições, drogas e na prisão de duas mulheres.

A primeira ocorrência foi na Rua Sebastião Lázaro da Silva, no Jardim Nossa Senhora da Penha. Após informação da central de monitoramento de que o condutor de um Renault Logan teria efetuado disparos de arma de fogo dias antes, no Jardim Sumarezinho, equipes localizaram o veículo na Rua Otávio Rosolem e realizaram a abordagem. No carro estavam um homem e uma mulher.

Com o condutor, nada de ilícito foi encontrado inicialmente. Já com a passageira, com apoio de uma guarda municipal feminina, os policiais localizaram uma caixa de munições calibre 9 mm. Nas residências indicadas pelo casal, nada foi encontrado no imóvel da mulher, mas, na casa do condutor, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, dinheiro, balança de precisão, materiais para embalo de drogas e nove cartuchos deflagrados.

Os dois foram levados ao Distrito Policial, onde a passageira assumiu a propriedade dos itens. Ela permaneceu presa acusada de porte ilegal de arma de fogo, enquanto o homem foi liberado. Ao todo, foram apreendidos uma pistola Glock 9 mm, 50 munições intactas, 9 munições deflagradas, cinco celulares, duas balanças e apetrechos para droga.

Ação

A segunda ação ocorreu na Rua Espanha, no Jardim Conceição, durante patrulhamento por motos (Rocam) em uma área conhecida pelo tráfico. Os policiais viram uma mulher que, ao notar a aproximação, dispensou uma sacola preta e tentou sair do local. Com ela, nada ilícito foi encontrado na abordagem inicial, mas a sacola abandonada continha drogas.

A equipe também constatou que ela fazia uso de tornozeleira eletrônica. A suspeita foi conduzida ao Plantão Policial e acabou presa. Foram apreendidas 147 porções de cocaína, 99 pedras de crack, 15 porções de “dry” e seis porções de flor de maconha. As duas ocorrências foram registradas pelo 48º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior).