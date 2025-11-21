Evento, nesta quarta-feira (19), reuniu profissionais do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) de pelo menos oito municípios paulistas

Em homenagem ao “Dia do Conselheiro Tutelar”, celebrado nesta quarta-feira (19/11), Hortolândia promoveu evento que reuniu representantes da área da assistência social de diversos municípios, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, no Jd. Amanda. A primeira dama, secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social e presidente do FunSol (Fundo Social de Solidariedade), Maria dos Anjos Assis Barros, representou a Prefeitura.

A palestra magna, intitulada “Protagonismo, Desafios e Avanços na Proteção Integral de Crianças e Adolescentes”, foi proferida pelo procurador do Ministério Público do Estado do Paraná, Murillo José Digiácomo, referência nacional no tema do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. Após a palestra, houve um debate sobre o tema, mediado pelo secretário de Habilitação de Hortolândia, Renato Franceschini, ex-conselheiro tutelar e referência municipal no assunto.

Entre os presentes, estavam técnicos da rede de assistência social de média e alta complexidade e conselheiros tutelares de pelo menos oito municípios paulistas como, Valinhos, Sumaré, Monte Mor, Artur Nogueira, Paulínia, Campinas, Pedra Bela, entre outros.

Hortolândia conta atualmente com dois Conselhos Tutelares, integrantes do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. Confira abaixo como entrar em contato com eles.