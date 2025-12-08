Reforço no sistema de drenagem na região de baixada ( rua Osvaldo José Andreotti) faz parte de ações antienchentes realizadas pelo município

A Prefeitura de Hortolândia mantém as ações antienchentes, que colaboram para evitar erosões e buracos na região de baixada do Jardim Ricardo. Durante toda a semana, as equipes da Administração Municipal concluíram, em dois pontos da rua Osvaldo José Andreotti, a manutenção e realocação das tubulações das redes subterrâneas de águas pluviais e esgoto. Após o término do serviço, uma nova capa de massa asfáltica foi aplicada para recompor o pavimento da rua, evitando, também, acidentes de trânsito e avarias em veículos.

Além disso, periodicamente o local recebe poda do mato e retirada de lixo e entulho descartado irregularmente no canal existente na área, o que evita a obstrução e redução do escoamento da água da chuva. Desde 2019, este serviço é rotina. No mês passado, o local também recebeu a instalação de placas fixas que indicam a área como ponto de risco para alagamentos. No primeiro semestre de 2026, a ponte existente sobre o canal no Jardim Ricardo receberá reforço estrutural. Ainda na região, o trabalho também foi concluído para conter um afundamento na rua Armelinda Espúrio da Silva, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

FRENTE DE TRABALHO

Na quinta-feira (4), a Prefeitura de Hortolândia criou a Frente de Trabalho para fiscalizar o cumprimento da ação judicial que obriga a Concessionária Rodovias do Tietê a realizar as obras nas redes subterrâneas de águas pluviais do KM 7 da rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), região de baixada no Jardim Ricardo, próximo ao local onde a Administração Municipal realiza as ações de melhoria das redes que são de seu domínio.

Para resolver de vez a situação e iniciar as tratativas de começo das obras, o prefeito Zezé Gomes convocou esta reunião emergencial, onde participaram os deputados estaduais Dirceu Dalben e Ana Perugini, vereadores, além de representantes da empresa Rumo Logística, da Concessionária Rodovias do Tietê, da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

O objetivo é o início da troca das tubulações, que devem ter capacidade de 25 metros cúbicos por segundo. Atualmente, a capacidade de extravasão é de 5 metros cúbicos por segundo. O investimento necessário para as obras no km 7 da Rodovia é de aproximadamente 15 milhões de reais. A tubulação existente recebe o volume de água de praticamente toda a bacia formada pelos bairros Nossa Senhora de Fátima, Chácaras Coelho, Nossa Senhora de Lourdes, Penha, Jardim Ricardo, Santa Izabel e Rosolen, além da própria SP-101.