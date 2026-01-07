Prefeitura reforça importância da população dessa faixa etária receber duas doses do imunizante para ficar protegida contra a doença

O verão é a época do ano em que o Aedes aegypti está mais ativo. Com isso, a tendência é haver aumento de casos de Dengue. A maneira mais eficaz de se proteger contra a doença é com a vacina. Em Hortolândia a vacina contra a Dengue é oferecida para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, conforme determinação do Ministério da Saúde. A Prefeitura reforça a importância da população dessa faixa etária completar o esquema vacinal com duas doses.

A enfermeira do Programa de Imunização do município, Ana Paula Fernandes, salienta que o intervalo da primeira para a segunda dose é de três meses. Quem já recebeu a primeira dose e, porventura, ultrapassou o intervalo de três meses pode e deve receber a segunda dose.

De acordo com a Secretaria de Saúde, já receberam a primeira dose 5.870 crianças e adolescentes, o que representa cobertura de 37%. Já o número de crianças e adolescentes imunizadas com a segunda dose é 2.801 (18%). “Esses números estão baixos. Iniciamos a vacinação contra a Dengue em 2024, e ainda não conseguimos atingir nem 50% do público-alvo”, alerta a enfermeira.

Em Hortolândia a vacina contra a Dengue está disponível nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A vacinação é feita diariamente, das 8h às 15h30.

Para que crianças e adolescentes de 6 a 16 anos consigam se imunizar durante a semana, a Prefeitura lembra que as salas de vacinação de sete UBSs funcionam em horário ampliado. Confira abaixo quais são as sete UBSs:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– UBS Parque do Horto

CASA A CASA

Em paralelo à oferta da vacina contra a Dengue, a Prefeitura de Hortolândia segue com o combate ao Aedes aegypti.

A Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), órgão da Secretaria de Saúde, realiza a ação semanal casa a casa para detecção e eliminação de criadouros do mosquito. Esta semana, as equipes percorrem as regiões do Jardim Aline e Jardim Amanda.

As equipes visitam residências para eliminar possíveis criadouros. O objetivo é eliminar o mosquito ainda na fase larval. Caso sejam encontradas larvas nos imóveis visitados, os agentes recolhem algumas delas para identificação em laboratório. De acordo com o órgão, 80% dos focos de criadouros estão nas casas das pessoas.

Ainda de acordo com a UVZ, até o dia 12/12 de 2025, Hortolândia havia registrado 21.106 casos notificados de Dengue, dos quais 7.052 casos positivos e oito óbitos. Já de Chikungunya foram 39 casos notificados, sendo um caso positivo. Até a referida data, o município não havia registrado nenhum caso de Zika.