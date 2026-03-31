Produto está disponível no canal da Escola de Gestão Pública da Prefeitura

Cerca de 200 pessoas acompanharam, na manhã da sexta-feira (27), o debate ao vivo, promovido pela Prefeitura de Hortolândia, sobre “Mudanças climáticas e seus impactos”, realizado no formato de videocast pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos. Realizado no estúdio da Secretaria de Cultura sediado no Teatro Elizabeth Keller, no Jd. Amanda, o debate foi transmitido pelo Youtube, no canal da EGPH (Escola de Gestão Pública de Hortolândia) da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal, onde pode ser visto.

O evento faz parte das atividades realizadas pela Administração Municipal para celebrar o “Dia Mundial da Água” (22/03). O produto já conta com mais de 270 visualizações.

O tema, que dialogou com a proposta da ONU (Organização das Nações Unidas) para o “Dia Mundial da Água” em 2026 – “Água e gênero”, foi conduzido pelos diretores Ricardo Zanoni (Educação Ambiental) e Taina Ferreira (Assuntos Climáticos). Durante o debate, os profissionais abordaram as políticas públicas da Prefeitura acerca do tema e mostraram como as mudanças climáticas geram impactos, sobretudo nos segmentos populacionais mais vulneráveis, afetando em especial as mulheres, mais vulneráveis e propícias às doenças, como eco ansiedade, entre outras ocasionadas pelos impactos globais e locais.

“As mudanças climáticas são um tema urgente da atualidade e precisam ser amplamente compartilhadas. Sabemos que, muitas vezes, aqueles que menos contribuem para esse cenário são os mais afetados por seus impactos. Por isso, é fundamental agir com empatia, promovendo o acesso à informação, incentivando o cuidado com o meio ambiente e garantindo proteção a toda a população. Esse formato em videocast levou a informação de forma jovem, acessível e tecnológica, ampliando o alcance e engajando mais pessoas no tema”, avaliou Taina.

Para Zanoni, o produto foi realizado para “propor uma reflexão sobre as mudanças climáticas, inclusive em um ano em que a ONU escolheu como tema Água e gênero, que destaca as mulheres em situações de vulnerabilidade”, afirmou o educador ambiental.

Para a secretária Eliane Nascimento, a iniciativa, realizada ainda na Semana do Dia Mundial da Água, “foi uma ferramenta essencial para ampliar a conscientização e dar voz às discussões urgentes sobre as mudanças climáticas e seus impactos, levando a informação a mais pessoas de forma simples e direta.”