Prefeitura adota medida para evitar perda de doses por prazo de validade e baixa procura

Você já tomou a dose de reforço da vacina contra a Covid este ano? Se ainda não, fique atento! A Prefeitura de Hortolândia disponibiliza a dose de reforço para pessoas acima de 12 anos, a partir desta segunda-feira (8). A dose está disponível nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

De acordo com a Secretaria de Saúde, a medida foi adotada para evitar a perda das doses por causa do prazo de validade. E também em razão da baixa procura pela população acima de 12 anos que integra os grupos prioritários de vacinação contra a covid. Diante disso, a dose de reforço será aplicada enquanto houver estoque disponível, ou até o dia 24 deste mês, prazo de validade das doses.

A enfermeira do Programa de Imunização do município, Ana Paula Fernandes, reforça que essa ação é pontual, uma vez que o Ministério da Saúde ainda não preconizou a oferta da dose de reforço da vacina contra a covid para a população em geral.

Ainda que, de acordo com o Ministério da Saúde, os grupos prioritários devem receber a vacina contra a covid uma vez ao ano. Já idosos e imunossuprimidos devem receber duas doses da vacina ao ano.

A enfermeira ainda alerta que a vacina contra a covid já integra o Calendário Nacional de Imunização para menores de cinco anos desde o ano passado.

A enfermeira ainda informa que a vacina contra a covid para o público da faixa etária de cinco a 11 anos está em falta no município desde a semana passada. O governo do Estado ainda não informou a data de envio de mais doses.