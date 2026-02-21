Matrículas podem ser realizadas presencialmente no local, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h

O Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura de Hortolândia está com vagas abertas para aulas de ginástica localizada na Academia Municipal “Jaime Pereira”. A atividade acontece às terças e quintas-feiras das 13h às 17h. As matrículas podem ser realizadas de maneira presencial, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. É necessário apresentar comprovante de endereço, documento original, foto 3X4. A Academia Municipal está localizada na Rua Benedito Manduca de Souza, 85, Jardim das Paineiras, dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone: (19) 3897.1835.

“A iniciativa tem como objetivo promover saúde, bem-estar e qualidade de vida por meio da prática de atividades físicas orientadas, proporcionando mais disposição e alegria para o dia a dia dos participantes. O foco das aulas é para adultos”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin.

EVOLUÇÃO DO PROJETO

De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, atualmente, são 25 modalidades disponíveis e mais de sete mil atendimentos, entre treinos e alto rendimento em diversos espaços (clique e confira). Em 2017, eram 21 modalidades esportivas disponíveis.

ATIVIDADES ESPECIAIS

Pessoas com Deficiência (PCD), também podem se manter ativas em Hortolândia. A parceria da Prefeitura com projetos como o “Nadando com Daniel Dias” e “Luta pela Vida”, fomenta esta prática. Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer, neste ano, foram contabilizados quase 100 alunos com deficiência praticando diferentes modalidades (karatê, judô, basquete, capoeira, balé, natação, futebol e lutas).

ALTO RENDIMENTO

Em 2025, os atletas de alto rendimento que treinam nas estruturas do Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura participaram da 67ª edição dos Jogos Regionais de São Paulo, em Bragança Paulista. A cidade fechou a competição com a 13ª melhor campanha entre 47 cidades de todo o Estado que estiveram no torneio.