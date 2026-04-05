Informações sistematizadas pelo Setor Estratégico da GM (Guarda Municipal) são importantes para nortear ações de segurança pública, no município

Quando a questão é segurança, a Prefeitura de Hortolândia possui a GM (Guarda Municipal). Em março deste ano, a força de segurança recebeu 3.316 ligações, através dos telefones 153 e 0800 111 580. Destas, parte foi para prestar esclarecimentos e orientações, enquanto que 1.068 renderam envio de viatura até o local solicitado.

Os números, relativos ao período que vai do dia primeiro até esta terça-feira (30/03), foram sistematizados pelo Setor Estratégico da GM. Houve ainda 480 atendimentos de perturbação do sossego; 36 averiguações de fatos criminosos, como roubos furtos, agressões, tentativas de feminicídio e homicídio; 42 atendimentos de brigas (chamadas de “desinteligência” no jargão policial); 14 ocorrências relativas à Lei Maria da Penha, de casos de violência doméstica; 32 atendimentos de comunicação de fatos; 14 ações de apoio aos oficiais de Justiça para busca e apreensão de veículos; 68 ações de apoio aos órgãos públicos municipais, como o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), UPAS-24h (Unidades de Pronto Atendimento), UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e escolas. Segundo a Secretaria de Segurança, 304 dos 1.068 atendimentos feitos geraram BOs (Boletins de Ocorrências) lavrados pela Guarda Municipal, sendo a maioria por casos de perturbação do sossego, com autuação, sobretudo aos finais de semana.

Além destes, houve 11 casos de veículos localizados. Em situações assim, de furto ou roubo de veículo, a recomendação da GM é que o proprietário faça imediatamente o registro da ocorrência na Polícia Civil, junto à Delegacia Eletrônica. A boa notícia é que não é mais necessário ir até a delegacia para registrar o caso. Após fazer o Boletim de Ocorrência, é importante também ligar para o 153 da GM e informar o número do BO para que a ocorrência seja lançada no sistema da GM, que é integrado a 51 municípios paulistas.

Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança, o registro e a sistematização dos casos são fundamentais para nortear a ação da GM e a realização de políticas públicas na área.

“A Guarda Municipal atua de forma preventiva e comunitária, focando na proteção de nossos munícipes, orientando, mediando conflitos locais, promovendo a segurança escolar, atuando no enfrentamento da violência doméstica e, sempre que necessário, atuando também de forma ostensiva para combater a criminalidade. A nossa população pode sempre contar com a Guarda Municipal. Basta ligar nos telefones 153 ou 0800 111 580”, afirma o secretário de Segurança, Joldemar Nunes Correa, o Dr. Jold.

Guarda Municipal em números (01 a 30/03/2026):

3.316 ligações, através dos telefones 153 e 0800 111 580;

1.068 atendimentos prestados;

304 Boletins de Ocorrências lavrados;

68 ações de apoio aos órgãos públicos municipais;

42 atendimentos de desinteligência;

36 averiguações de fatos criminosos;

32 atendimentos de comunicação de fatos;

14 apoios aos oficiais de Justiça para busca e apreensão de veículos;

14 ocorrências da Lei Maria da Penha/ Violência doméstica;

11 veículos localizados.