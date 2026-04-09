Representantes das duas cidades e de Monte Mor discutiram a questão nesta terça-feira (7)

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Hortolândia fortalece seu papel de referência na região. O órgão da Prefeitura se reuniu com representantes de Nova Odessa e Monte Mor, no Paço Municipal, nesta terça-feira (07/04). Os dois municípios têm interesse em firmar um convênio para receberem atendimento do SAMU de Hortolândia.

A reunião contou com a participação da secretária adjunta de Saúde de Hortolândia, Jennifer Bazilio, e do coordenador do serviço, Renato Lopes Machado. Por Nova Odessa participaram o secretário de Saúde, Lucas Bento da Silva Isepon, o secretário adjunto, Carlos Thiago Jirschik da Cruz, o coordenador de planejamento, Cleber Francisco Carvalho, e a coordenadora do APH (Atendimento Pré-Hospitalar), Mônica Monteiro da Silva. Por Monte Mor participaram a coordenadora de SAE (Serviço de Atendimento Emergencial), Yohana Albrecht, e a diretora de Gestão e Desenvolvimento da Saúde, Dagmar Cadoni.

Na reunião, o SAMU de Hortolândia explicou como é o convênio, o funcionamento do serviço, as diretrizes e a legislação. Também foi exposto para os representantes qual é a estrutura mínima necessária que os municípios devem ter para receber o atendimento do serviço.

De acordo com o coordenador Renato Lopes Machado, desde que o SAMU foi implantado em Hortolândia, em 2008, estava prevista a regionalização. Desde então, o serviço tem atendido chamadas do município e de Sumaré. Recentemente, Hortolândia retomou as discussões sobre a ampliação da regionalização do serviço com localidades vizinhas.

Municípios

O coordenador ressalta que caso os municípios firmarem efetivamente o convênio, o mesmo terá que ser formalizado e habilitado pelo Ministério da Saúde. Não há prazo definido para que isso aconteça.

Para a secretária adjunta de Saúde, Jennifer Bazilio, a ampliação da regionalização do SAMU trará benefícios para os municípios. “Como sede da Central de Regulação, Hortolândia ganha eficiência e protagonismo na região. O que nos permite o compartilhamento de recursos entre municípios, diminuindo custos e aumentando a eficiência do serviço. A cidade-sede também passa a ter maior acesso a dados e controle sobre a rede de urgência, fortalecendo o planejamento em saúde. Com isso, o município se consolida como referência regional, amplia sua capacidade de gestão e contribui para um atendimento mais ágil e qualificado à população”, destaca a secretária adjunta.

O coordenador Renato Lopes Machado ressalta que a ampliação do serviço garante o salvamento de vidas de pessoas de outros municípios. “O SAMU é essencial para garantir qualidade, desde a abertura da ocorrência por meio do número 192. Isso possibilita o deslocamento ágil da viatura até a ocorrência e a chegada do paciente a um serviço de saúde. Com isso, os municípios que aderem ao convênio passam a ter a excelência do serviço, garantindo vida salvas”, reforça o coordenador.

Uniformes

O SAMU de Hortolândia atingiu a “maioridade” em janeiro. Em comemoração aos 18 anos, as equipes do serviço receberam novos uniformes. As vestimentas são importantes para reforçar a segurança dos socorristas durante o atendimento de chamadas.