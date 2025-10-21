Cerimônia foi realizada nesta segunda-feira (20/10), no Palácio dos Migrantes, sede da Prefeitura

Em Hortolândia, a juventude tem prioridade. A Prefeitura segue o planejamento inteligente, sustentável e modernizado, cuidando do futuro da cidade e, também, das pessoas. Na tarde desta segunda-feira (20/10), o prefeito Zezé Gomes empossou os novos 12 representantes do Conselho da Juventude de Hortolândia. A cerimônia aconteceu no Paço Municipal Prefeito Angelo Augusto Perugini – Palácio dos Migrantes. São seis representantes da sociedade civil e outros seis do Poder Público que compõem o pleito (veja nomes abaixo). Além disso, outros 12 conselheiros suplentes completam o quadro. De acordo com a Secretaria de Governo, após a posse, os novos conselheiros já iniciam as suas funções. O cargo tem caráter consultivo, além de ser mais uma instância na transparência e democracia das políticas públicas desenvolvidas pelo município para este segmento.

“Esta é uma etapa maravilhosa. Pensar nas políticas públicas para a juventude é pensar no futuro da cidade. Cada vez mais temos a necessidade de olhar para os jovens com carinho, da mesma forma que olhamos para todas as questões. Estreitar nossas relações com estes jovens por meio desse conselho, oferecer espaços esportivos de qualidade, qualificação para o mercado de trabalho e entretenimento. Este é o nosso papel e temos orgulho deste segmento que é um dos responsáveis pelo desenvolvimento de Hortolândia”, comentou o prefeito Zezé Gomes.

Além dos novos conselheiros, também esteve presente na posse, Fabiano Cavalcante, o primeiro conselheiro da juventude de Hortolândia. O grupo foi criado em 2015 com o objetivo de dar atenção aos assuntos de relevância para os jovens na cidade. A Administração Municipal, por meio de ações do Departamento de Direitos Humanos e Políticas Públicas (segmento da Juventude), impulsiona a importância na preparação dos jovens para o mercado de trabalho também através da inclusão e da informação.

“Desejar boa sorte para quem inicia sua jornada como conselheiro da juventude em Hortolândia e estar ao lado do segmento é o papel do Governo. Estes jovens são a voz na luta pelo crescimento da cidade. Estaremos juntos no próximo biênio 2025-2027 com ações que propiciam refletirem sobre a participação, protagonismo e o papel da juventude nas transformações sociais”, comentou o vice-prefeito e secretário de Governo de Hortolândia, Cafu César.

“É uma honra muito grande e uma responsabilidade enorme ser presidente do Conselho da Juventude. Que todos que estão aqui para assumir seus cargos possam continuar desenvolvendo o melhor para nossa cidade”, desejou Vitória Crepaldi, atual presidente do Conselho da Juventude de Hortolândia.

HORTOLÂNDIA

Em agosto deste ano, Hortolândia foi oficialmente reconhecida como cidade amiga da juventude. Em cerimônia realizada na cidade de Holambra, a cidade passou a integrar o programa “Município Amigo da Juventude”. A iniciativa do Governo Estadual reconhece e certifica cidades que promovem políticas públicas para a juventude. Por meio de um selo, a certificação concedida pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado visa incentivar o desenvolvimento de mais ações voltadas para jovens de 15 a 29 anos, promovendo o engajamento e a participação cidadã.

NOVOS CONSELHEIROS

Vitória Crepaldi

Isabela Borlote

Kadmiel dos Santos

Jeferson Laves Camargo Filho

Diego Santos

Daniel dos Santos

Daniel Anselmo

André Evaristo de Lima

Thiago Lima Rubim

Larissa dos Santos Veloso

Larissa Vicente

Karina Ayumi Sato