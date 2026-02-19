Recursos prospectados junto ao Governo Federal são da ordem de R$ 2 milhões

A destinação correta de resíduos sólidos no município terá um importante reforço. Hortolândia pleiteia, junto ao Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Reciclagem (Lei 14.260/2021), a liberação de R$ 1.987.222,00 para implantar mais três PEVs (Pontos de Entrega Voluntária de Entulhos e outros Materiais recicláveis): um no Jd. Boa Esperança, um no Jd. São Bento e um no Jd.Nova Europa. Atualmente a cidade dispõe de 13 PEVs.

O anúncio foi feito pelo prefeito José Nazareno Zezé Gomes, na última quinta-feira (12/02), durante a primeira cerimônia de entrega, neste ano, dos kits escolares, na Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) José Natalino Fonseca, no Jd. Boa Esperança.

“Estamos avançando em mais uma ação importante para cuidar da nossa cidade. A implantação de três novos Pontos de Entrega Voluntária, no Boa Esperança, no Jardim São Bento e no Jardim Nova Europa, é resultado de uma parceria com o Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, e demonstra que Hortolândia está sempre buscando recursos e soluções para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Os PEVs oferecem um local adequado para que os moradores possam descartar corretamente resíduos da construção civil, móveis como sofás, além de outros materiais que muitas vezes acabam sendo jogados de forma irregular em áreas públicas. Isso ajuda a manter a cidade limpa, evita a formação de pontos de descarte clandestino, contribui para a preservação ambiental e ainda reduz custos com limpeza e manutenção de áreas degradadas. Nossa Secretaria Municipal do Meio Ambiente está trabalhando para viabilizar essas implantações o mais breve possível. Cuidar do meio ambiente é cuidar das pessoas. Com mais esses três PEVs, damos um passo importante para tornar Hortolândia cada vez mais sustentável, organizada e consciente”, afirmou Zezé Gomes.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, o projeto municipal foi bem acolhido, estando atualmente na fase de ajustes solicitados no Edital do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O recurso a ser enviado pelo Departamento de Gestão de Resíduos Sólidos da Secretaria Nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental prevê também outras benfeitorias. Confira:

aquisição de 21 caçambas, sendo 7 para cada PEV,

aquisição de 1 balança eletrônica para pesagem de resíduos recicláveis e

aquisição de 1 Caminhão toco,

aquisição de 1 poliguindaste duplo articulado, para realizar o transporte dos resíduos dos PEVs, até as cooperativas de reciclagem.

“É uma grande conquista essa, que vai fortalecer a nossa política pública para a gestão de resíduos. Somos referência na área, na região do Consimares – Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas, do qual Hortolândia faz parte. Todos os nossos PEVs têm ótimo retorno de frequência por parte da população”, afirma a secretária da Pasta, Eliane Nascimento. “A Prefeitura foi lá fora, em busca de recursos para essas regiões já estudadas, sobre as quais fizemos levantamento e que carecem destes equipamentos. Lá tem vários pontos de descarte irregular. Esses novos PEVs serão uma opção para a população fazer o descarte correto”, complementa a gestora.

“É um ganho para o município essa alternativa externa. Receber isso é muito gratificante, pois nosso projeto é um dos ganhadores do recurso”, avaliou a secretária adjunta, Sunne Santos.

Política pública em expansão

Hortolândia conta com uma política pública efetiva, voltada ao descarte correto de resíduos reaproveitáveis e recicláveis, que inclui ações de educação ambiental e disponibilização de equipamentos públicos para descarte gratuito de materiais. A cidade oferece coleta seletiva porta a porta em 35 bairros, beneficiando todas as regiões do município. Além disso, é possível descartar materiais como papel/papelão, vidro, plástico, etc, nos LEVs (Locais de Entrega Voluntária) e todos eles e também entulhos nos PEVs.

A população também pode contribuir, denunciando o descarte irregular de resíduos, pelo aplicativo “Agenda Verde”, que pode ser baixado no celular, a partir das plataformas Google Play ou App Store. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

Confira o que descartar nos PEVs: