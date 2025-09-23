Prefeitura promoverá inauguração, às 9h, com realização de carreata

Hortolândia ganha novos caminhos para integrar cada vez mais as diferentes regiões e agilizar o deslocamento da população. A Prefeitura inaugura a passagem inferior (PI) na avenida Panaíno, próximo ao Centro de Especialidades Médicas (CEM), no próximo sábado, dia 27. A cerimônia será às 9h, com uma carreata.

A PI foi construída sob a linha férrea existente na região, em um trecho de 330 metros de extensão na avenida Panaíno. A obra foi executada em pista de duas faixas, com uma mão sentido Hospital Municipal Mario Covas até o Jardim Nova Europa, e outra no sentido inverso.

O trecho onde foi feita a PI já está com postes de luminárias de LED, instalados pela Secretaria de Obras, e uma lombada eletrônica, colocada pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Esta semana, o trecho receberá ainda sinalização de trânsito, prevista para ser implantada pela Secretaria de Mobilidade Urbana.

Em abril, também de 2024, a empresa concessionária Rumo concluiu a duplicação da via férrea sobre a PI. A obra de duplicação da PI é realizada com recursos oriundos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento do Tratado da Bacia do Prata. A obra integra o Novo PIC (Programa de Incentivo ao Crescimento) da Prefeitura.

4 KM DE EXTENSÃO

Com a entrega do trecho da PI, a avenida Panaíno passa agora a ter quatro quilômetros de extensão, e se conecta com o Super Viário, já inaugurado pela Prefeitura, em 2023.

A avenida começa na região do Jardim Mirante de Sumaré, ao lado do Hospital Municipal Mario Covas, passa em frente ao CEM, segue até o cruzamento no Corredor Metropolitano, sobe por dentro do loteamento particular ao lado do Paço Municipal, e se conecta a outro trecho, em construção pela Prefeitura, até o Jardim Nova Europa.

Esse outro trecho cuja obra está em andamento começa na rotatória na Estrada Sabina Baptista de Camargo, passa ao lado da empresa Tecnoperfil, e irá até o Jardim Nova Europa, onde se ligará com uma via já existente, próxima à empresa CAF.