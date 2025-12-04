Moradores do Recanto do Sol, bairro escolhido pela Defesa Civil estadual, receberam no celular mensagem teste com demonstração de alerta sobre chuvas intensas

Hortolândia agora conta com uma sala de gerenciamento de crise para o monitoramento de eventos climáticos extremos. O lançamento do “COE (Centro de Operação de Emergência)” da Defesa Civil Municipal, sediado no Gabinete do Prefeito, aconteceu na manhã desta quarta-feira (3), durante o “Simulado de Evento Severo na Região Metropolitana de Campinas, detectado pelo novo Radar Meteorológico e envio de Alerta Cell Broadcasting”.

O novo Radar Meteorológico foi adquirido pelos municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas), por meio da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) e do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, e fará parte do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo. O equipamento, instalado na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), utiliza o sistema Cell Brodcasting (transmissão via celular) para emitir alertas aos munícipes residentes em algumas áreas de risco dos 20 municípios da RMC.

Membros do o Simpdec (Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil) Hortolândia participaram do simulado, de forma remota, reunidos no COE, na Ala Norte do Paço Municipal, no Jd. Metropolitan. Durante o evento, acompanharam o treinamento e foram informados de que que as senhas de acesso serão enviadas ao gabinete do prefeito. O secretário de Governo, Gérson Ferreira, representou o prefeito José Nazareno Zezé Gomes, que estava em outra agenda.

“O lançamento do radar para prever eventos climáticos extremos, aliado à implantação da Sala de Gerenciamento de Crise, reforça a importância de avançar no monitoramento e na prevenção, garantindo respostas rápidas, proteção à população e redução de riscos diante das mudanças climáticas para a cidade de Hortolândia e toda Região Metropolitana”, afirmou Ferreira.

Outros técnicos da Defesa Civil Municipal acompanharam o simulado no Recanto do Sol, área de risco localizada na região do Jd. Boa Esperança, apontada pela Defesa Civil do Estado para receber o alerta. De lá, confirmaram para os membros do Simpedec o recebimento do alerta de demonstração que dizia:

“Defesa Civil: Alerta de chuvas intensas.

ALERTA DEMONSTRAÇÃO: Simulado com novo Radar Meteorológico da RMC. Dúvidas: Ligue 199. Defesa Civil SP.”

A partir de agora, o COE será o centro de tomadas de decisões para as ações que envolvam riscos e desastres, com a participação de todos os membros do Simpdec, em Hortolândia. Na avaliação dos técnicos, o novo equipamento, por estar sediado em Campinas, permitirá uma previsão mais precisa do tempo aos municípios distantes até 100km dele. Antes dele, Hortolândia utilizava os dados emitidos pelos radares do IPMET (Instituto de Pesquisas Meteorológicas) da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de São Carlos e do CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) São José dos Campos.

“Com esse radar, a previsão e o monitoramento de eventos extremos como chuvas intensas, tempestades e vendavais passam a ser muito mais precisos e rápidos para a região, levando em conta que ele tem um raio de 100km. Isso permite que as equipes municipais atuem com agilidade, adotando medidas preventivas, orientando a população e retirando pessoas de áreas de risco antes que o pior aconteça. Em outras palavras, o radar fortalece a capacidade de resposta e resiliência climática da região, salvando vidas e reduzindo danos. É um investimento que coloca a RMC priorizando segurança, ciência e preparação climática”, avalia a diretora de Assuntos Climáticos da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, Taina Ferreira.

“Agora temos uma tecnologia de alta precisão que, com uma agilidade muito maior, fará uma previsão da intensidade e da velocidade da chuva, para que a gente possa tomar todas as medidas para evitar qualquer tipo de desastre, todas as medidas preparatórias, alerta para população em situação suscetível a algum tipo de risco. Poderemos soltar todos os alertas para que seja possível coibir qualquer forma de risco, afirma o secretário de Segurança, Joldemar Nunes Ferreira, o dr.Jold.