Nova linha telefônica está em funcionamento desde a semana passada; população também pode entrar em contato pelo celular da unidade; Prefeitura solicitou à operadora de telefonia reparo nas outras três linhas da UBS

A Prefeitura de Hortolândia informa para a população o novo telefone da UBS (Unidade Básica de Saúde) Novo Ângulo. A nova linha telefônica, cujo número é (19) 3887-1779, já está em funcionamento desde a semana passada.

Além do novo telefone, a Secretaria de Saúde salienta que a população pode entrar em contato com a unidade pelo celular (19) 99976-4010, que também recebe mensagens de texto e áudio pelo aplicativo WhatsApp.

A Prefeitura já solicitou à operadora de telefonia serviços de reparo nas outras três linhas da UBS que também estão com problema. A operadora não deu prazo para o restabelecimento das três linhas.

Novos médicos atuam na rede de saúde de Hortolândia

Prefeitura recebeu dois generalistas selecionados pelo programa federal Mais Médicos; profissionais começaram a atuar na UBS Nova Europa esta semana; município receberá mais dois médicos ainda este mês

Hortolândia conquista mais reforços importantes para sua rede municipal de saúde. O município foi contemplado com quatro novos médicos generalistas. Dois deles começaram a atuar na UBS (Unidade Básica de Saúde) Nova Europa, esta semana. Os profissionais foram selecionados pelo programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o município deve receber os outros dois médicos generalistas ainda esta semana. Eles devem assumir seus cargos até esta sexta-feira (5/12). Esses dois profissionais irão atender a população nas UBSs Adelaide e São Bento.

O processo de seleção dos novos médicos foi realizado por meio de edital de chamamento público. O documento foi divulgado pelo Ministério da Saúde, em maio deste ano, e ao qual a Prefeitura de Hortolândia fez a adesão.

Os médicos generalistas selecionados pelo programa federal atuam na Atenção Primária, dentro da Estratégia de Saúde da Família, junto com as equipes das UBSs. Eles atendem a população de diferentes faixas etárias e etapas da vida, desde o nascimento até a terceira idade.

Eles realizam consultas, acompanhamentos e ações de prevenção e promoção da saúde. Desenvolvem cuidado contínuo junto às famílias, com foco no vínculo e no monitoramento das condições crônicas. Também participam de atividades comunitárias, visitas domiciliares e ações educativas. Contribuem para qualificar o acesso e reduzir filas, fortalecendo a resolutividade das equipes de Saúde da Família. Seu papel é garantir atendimento humanizado e integral às populações mais vulneráveis.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o município foi contemplado com oito médicos generalistas. Hortolândia já havia recebido dois profissionais em julho deste ano. Desde a implantação do programa federal, Hortolândia já recebeu 31 profissionais.