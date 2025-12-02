Programação festiva acontecerá em três espaços da Prefeitura

Hortolândia já se prepara para viver os encantos do final de ano, tempo de união e de festejar com a família e os amigos. A programação de Natal da Prefeitura já está prontinha, com decoração típica, presença do Papai Noel, “chuva de neve” e diversas apresentações culturais (veja abaixo).

A festa, gratuita e com classificação livre, acontecerá em três espaços públicos: o Pq. Socioambiental Irmã Dorothy Stang, no Jd. Nossa Senhora de Fátima; o OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), no Jardim Santa Clara do Lago II; e o Museu Municipal “Estação Jacuba”, na Vila São Francisco.

Confira abaixo a Programação Cultural para o Natal Sustentável da Prefeitura:

De 5 a 20/12

9º Natal Sustentável

(Decoração natalina, food trucks, Papai Noel e chuva de neve)

Abertura: 5/12, às 19h

Domingo a Quinta-feira, das 14h às 22h

Sexta-feira e Sábado, das 14h às 23h

 

Local: Parque Socioambiental “Irmã Dorothy Stang”

Rua Manoel Antônio da Silva, 415 | Jardim Nossa Senhora de Fátima

Classificação: Livre, Espaço acessível

 

Apresentações Culturais

 

5/12 (sexta-feira)

19h | Banda Municipal de Hortolândia

21h | Vibrasax

 

6/12 (sábado)

19h | Chico Amado e Adilson

21h | Quinteto Cultura

 

7/12 (domingo)

19h | Quinteto Cultura

21h | Arco Brasil

 

13/12 (sábado)

19h | Chico Amado e Adilson

21h | Madeira Brasil

 

14/12 (domingo)

19h | Arco Brasil

21h | Vibrasax

 

19/12 (sexta-feira)

20h | Banda Municipal de Hortolândia

 

20/12 (sexta-feira)

20h | Quinteto Cultura

 

De 6 a 20/12

3º Natal Sustentável

(Decoração natalina, food trucks, Papai Noel e chuva de neve)

Abertura: 6/12, às 19h

Domingo a Quinta-feira, das 14h às 22h

Sexta-feira e Sábado, das 14h às 23h

 

Local: Observatório Ambiental Parque Escola

Rua Bolívia, 290 | Jardim Santa Clara do Lago II

Classificação: Livre, Espaço acessível

 

Apresentações Culturais

 

6/12 (sábado)

19h | Quinteto Cultura

21h | Chico Amado e Adilson

 

7/12 (domingo)

19h | Arco Brasil

21h | Quinteto Cultura

 

13/12 (sábado)

19h | Cantata de Natal com Coral da UNASP

21h | Cantata de Natal com Coral da Igreja Batista “Boas Novas”

 

14/12 (domingo)

19h | Madeira Brasil

21h | Arco Brasil

 

19/12 (sexta-feira)

20h | Vibrasax

 

20/12 (sábado)

19h | Chico Amado e Adilson

21h | Vibrasax

 

Dia: 16/12 (terça-feira)

Horário: 19h

Rumo ao Natal 2025 – Trem Iluminado em Hortolândia

-Apresentação do Quinteto Cultura

-Food trucks

Local: Museu Municipal “Estação Jacuba

Rua Rosa Maestrello, 2 | Vila São Francisco

Classificação indicativa: Livre