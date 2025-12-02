Programação festiva acontecerá em três espaços da Prefeitura
Hortolândia já se prepara para viver os encantos do final de ano, tempo de união e de festejar com a família e os amigos. A programação de Natal da Prefeitura já está prontinha, com decoração típica, presença do Papai Noel, “chuva de neve” e diversas apresentações culturais (veja abaixo).
A festa, gratuita e com classificação livre, acontecerá em três espaços públicos: o Pq. Socioambiental Irmã Dorothy Stang, no Jd. Nossa Senhora de Fátima; o OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), no Jardim Santa Clara do Lago II; e o Museu Municipal “Estação Jacuba”, na Vila São Francisco.
Confira abaixo a Programação Cultural para o Natal Sustentável da Prefeitura:
De 5 a 20/12
9º Natal Sustentável
(Decoração natalina, food trucks, Papai Noel e chuva de neve)
Abertura: 5/12, às 19h
Domingo a Quinta-feira, das 14h às 22h
Sexta-feira e Sábado, das 14h às 23h
Local: Parque Socioambiental “Irmã Dorothy Stang”
Rua Manoel Antônio da Silva, 415 | Jardim Nossa Senhora de Fátima
Classificação: Livre, Espaço acessível
Apresentações Culturais
5/12 (sexta-feira)
19h | Banda Municipal de Hortolândia
21h | Vibrasax
6/12 (sábado)
19h | Chico Amado e Adilson
21h | Quinteto Cultura
7/12 (domingo)
19h | Quinteto Cultura
21h | Arco Brasil
13/12 (sábado)
19h | Chico Amado e Adilson
21h | Madeira Brasil
14/12 (domingo)
19h | Arco Brasil
21h | Vibrasax
19/12 (sexta-feira)
20h | Banda Municipal de Hortolândia
20/12 (sexta-feira)
20h | Quinteto Cultura
De 6 a 20/12
3º Natal Sustentável
(Decoração natalina, food trucks, Papai Noel e chuva de neve)
Abertura: 6/12, às 19h
Domingo a Quinta-feira, das 14h às 22h
Sexta-feira e Sábado, das 14h às 23h
Local: Observatório Ambiental Parque Escola
Rua Bolívia, 290 | Jardim Santa Clara do Lago II
Classificação: Livre, Espaço acessível
Apresentações Culturais
6/12 (sábado)
19h | Quinteto Cultura
21h | Chico Amado e Adilson
7/12 (domingo)
19h | Arco Brasil
21h | Quinteto Cultura
13/12 (sábado)
19h | Cantata de Natal com Coral da UNASP
21h | Cantata de Natal com Coral da Igreja Batista “Boas Novas”
14/12 (domingo)
19h | Madeira Brasil
21h | Arco Brasil
19/12 (sexta-feira)
20h | Vibrasax
20/12 (sábado)
19h | Chico Amado e Adilson
21h | Vibrasax
Dia: 16/12 (terça-feira)
Horário: 19h
Rumo ao Natal 2025 – Trem Iluminado em Hortolândia
-Apresentação do Quinteto Cultura
-Food trucks
Local: Museu Municipal “Estação Jacuba
Rua Rosa Maestrello, 2 | Vila São Francisco
Classificação indicativa: Livre