Prefeitura tem comprovado eficácia do artefato no combate ao mosquito; em paralelo, equipes percorrem a região do Remanso Campineiro para executar busca ativa contra Aedes aegypti

O carnaval acabou, mas os cuidados contra o Aedes aegypti devem continuar. A Prefeitura de Hortolândia segue com uma ação importante de combate ao mosquito. Esta semana, a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), órgão da Secretaria de Saúde, faz visitas de monitoramento às residências do Jardim São Sebastião que receberam armadilhas contra Aedes aegypti.

Hortolândia foi selecionada para participar de um projeto-piloto de armadilhas contra o mosquito iniciado em março do ano passado. O projeto foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde e implantado em âmbito nacional. Desde então, a UVZ tem comprovado a eficácia das armadilhas.

Nas visitas, os agentes conversam com os moradores que receberam as armadilhas em suas casas para avaliar como está a situação. Outra ação importante que as equipes fazem é a troca da tela que compõe cada armadilha.

BUSCA ATIVA

Em paralelo, a Prefeitura de Hortolândia prossegue com a ação de busca ativa. Esta semana, as equipes da UVZ percorrem a região do Remanso Campineiro.

Na ação, os agentes visitam residências para detectar e eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti. O objetivo é eliminar o inseto ainda na fase larval. Caso sejam encontradas larvas nos imóveis visitados, as equipes recolhem algumas delas para identificação em laboratório. De acordo com o órgão, 80% dos focos de criadouros estão nas casas das pessoas.

A Prefeitura de Hortolândia solicita aos moradores para que deixem as equipes entrarem em suas casas para executar a ação. Os agentes estão identificados com crachás e uniformes. Para se certificar, a população pode entrar em contato com a UVZ pelos telefones (19) 3897-3312 ou (19) 3897-5974 para saber em quais ruas e regiões será realizada a ação.

NOTIFICAÇÕES

Ainda de acordo com a UVZ, Hortolândia registra neste ano os seguintes números de casos de Dengue, Chikungunya e Zika:

Dengue:

Casos notificados: 452

Casos positivos: 45

Óbito: 0 (zero)

Chikungunya:

Casos notificados: 7

Casos positivos: 0 (zero)

Zika:

Casos notificados: 0 (zero)

VACINAÇÃO

Hortolândia disponibiliza a vacina contra a Dengue nas UBSs (Unidades Básicas da Saúde). A vacinação é feita das 7h30 às 15h30. O imunizante é para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.

A Prefeitura orienta que as salas de vacinação de sete unidades funcionam em horário ampliado durante a semana para possibilitar que a população possa se imunizar. Confira abaixo quais são as sete UBSs:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– Parque do Horto